На все беспилотники тяжелее 250 граммов обяжут ставить систему слежения

Все беспилотники весом от 250 г до 30 кг, продаваемые в России, вскоре обяжут оснащать оборудованием контроля, которое будет передавать информацию о его местоположении и траектории в единую систему, заявил «РИА Новости» главный конструктор системы Михаил Киречко, специалист «Российских космических систем» (РКС) (холдинг «Роскосмос»).

«На каждом аппарате должно быть установлено определенное оборудование, которое с помощью системы спутниковой навигации будет определять его местоположение и параметры движения, а затем по каналу связи передавать эту информацию в систему контроля», – сказал Киречко.

По его словам, на большинстве современных беспилотников такое оборудование уже есть, вопрос только в унификации стандартов и адаптации ПО.

Разрабатываемая система подразумевает уведомительный характер разрешения на полеты беспилотников, подчеркнул Киречко: «Ее использование не требует больших усилий от операторов, но она сможет обеспечить безопасность полетов». Среди функций системы – предотвращение столкновений беспилотников, воспрещение полетов над аэропортами и военными объектами, а также контроль аппарата за пределами прямой видимости.

По его словам, оператор будет подавать заявку на маршрут и получать подтверждение или перечень ограничений. «Система автоматически сформирует план маршрута с учетом ограничений и уже поданных заявок. Она же будет контролировать его выполнение. При желании план можно выгрузить в память беспилотника для автономного выполнения полета. При нарушении маршрута оператор получит информацию о необходимых действиях для прекращения нарушения, одновременно эти данные будут получать контрольные органы», – отметил главный конструктор.

В 2016 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в Воздушный кодекс, отменившие обязательную госрегистрацию большинства беспилотных летательных аппаратов (дронов) массового сегмента. Под ограничения попали только коммерческие дроны тяжелее 30 кг. По правилам полетов в редакции 2010 г. для любого полета беспилотника нужно было закрывать воздушное пространство, а заявку на полет подавать за 3–5 дней.