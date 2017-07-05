США проверят причастность России к кибератакам против Украины

Вашингтон пока не делал выводов относительно ответственности России за кибератаки против Украины, хотя знает, что Киев уверен в виновности Москвы, заявил представитель госдепартамента США.

По его словам, тема кибератак может возникнуть во время переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона в украинской столице.

В июне произошла крупная атака на украинские и российские компании с помощью вируса Petya, который блокирует все данные на жестком диске компьютера.