Годовая прибыль Apple в России выросла в 896 раз

В 2016 г. выручка ООО «Эппл рус», «дочки» Apple Inc., через которую идут поставки ее продукции в Россию, составила 123,56 млрд руб., это в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Как сообщает «Интерфакс», прибыль компании от продаж возросла в 2,3 раза до 7,1 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 8,78 млрд 310,7 млн руб. в 2015 г.

Чистая прибыль «Эппл рус» в прошлом году составила 6,45 млрд руб. против 7,2 млн руб. годом ранее.

Apple зарегистрировала «Эппл рус» в конце 2011 г. (ООО на 99,5% принадлежит нидерландской Apple Holding B.V., 0,5% - у ирландской Аpple Distribution International). В 2013 г. корпорация перевела на «Эппл рус» все контракты на поставки продукции контрагентам в РФ. До этого российские дистрибуторы закупали устройства Apple у ее зарубежных структур. В июне 2013 г. Apple открыла в России интернет-магазин Apple Online Store.

«Эппл рус» заключает с российскими оптовыми и розничными продавцами рублевые контракты. Прямые соглашения с «Эппл рус» на приобретение смартфонов iPhone есть у ритейлера «Связной», сотовых операторов «Вымпелком» и «Мегафон» , а также у оптовых дистрибуторов OCS и «Дихаус».