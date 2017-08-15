ФАС закрыла дело против Microsoft

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) закрыла дело на Microsoft после устранения компанией нарушений, сообщил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

«Условия конкуренции на рынке восстановлены, предупреждение исполнено, штрафные санкции применяться не будут», – заявил он.

Ранее Microsoft уведомил службу об исполнении предупреждений. На устранение нарушений ФАС отвела корпорации месяц (срок истек 16 июля).

Ранее ФАС усмотрела создание Microsoft дискриминационных условий на рынке – в частности, в том, что корпорация ввела требования по блокировке антивирусного программного обеспечения сторонних производителей и активацию антивирусного ПО Windows Defender без надлежащего уведомления пользователей и получения их явного согласия.

«Лаборатория Касперского» жаловалась, что перед выпуском версий Windows 10 Microsoft дает разработчикам антивирусного софта лишь несколько дней на то, чтобы обеспечить совместимость их решений с новой версией операционной системы (ОС). Для прошлых Windows 8 и Windows 7 этот срок составлял 2 месяца и 6 дней.

В июне ФАС сформулировала несколько претензий к Microsoft и отвела месяц на их устранение.