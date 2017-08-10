Антивирусная компания жаловалась в ФАС и Еврокомиссию на недобросовестную конкуренцию

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













У Касперского больше нет претензий к Microsoft Krisztian Bocsi / Bloomberg

«Лаборатория Касперского» 10 августа 2017 г. сообщила, что Microsoft выполнил все ее требования по устранению недобросовестной конкуренции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против Microsoft по заявлению производителя антивирусов в ноябре прошлого года. Российская компания просила выяснить, не злоупотребляет ли Microsoft доминирующим положением на рынке операционных систем ради продвижения собственного антивирусного продукта Windows Defender.