ИТ-бизнес

У Касперского больше нет претензий к Microsoft

Антивирусная компания жаловалась в ФАС и Еврокомиссию на недобросовестную конкуренцию

«Лаборатория Касперского» 10 августа 2017 г. сообщила, что Microsoft выполнил все ее требования по устранению недобросовестной конкуренции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело против Microsoft по заявлению производителя антивирусов в ноябре прошлого года. Российская компания просила выяснить, не злоупотребляет ли Microsoft доминирующим положением на рынке операционных систем ради продвижения собственного антивирусного продукта Windows Defender.

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