Адвокат Nemagia заявил о получении ходатайства о прекращении дела против его клиентов

Адвокат блогеров из Nemagia Александр Зинуров заявил «Ведомостям», что получил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его клиентов по заявлению банкира Олега Тинькова.

«По уголовному делу получили ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Со стороны Тинькова», - сказал Зинуров. Он добавил, что получено также заявление об отказе иска в Арбитражном суде.

Блогеры Nemagia опубликовали больше месяца назад видеоролик о «Тинькофф банке» и Тинькове, в котором утверждалось, что Тиньков льстит владельцу Альфа-банка Михаилу Фридману, занимается сомнительным бизнесом, плохо относится к своим сотрудникам, хамит, не думает о клиентах и врет. Видео собрало более 6,8 млн просмотров.

Тиньков написал в МВД заявление о клевете, по которому было возбуждено уголовное дело. Также банкир подал иск в Арбитражный суд Москвы о защите деловой репутации и взыскании репутационного вреда. В суде банк потребовал от блогеров 500 000 руб.

Позже Тиньков в интервью на YouTube-канале «Дневник хача» пообещал подать заявления об отказе по всем возбужденным делам (гражданско-правовым и уголовному).