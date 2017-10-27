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Капитализация Microsoft выросла до рекордной

Чистая прибыль и выручка Microsoft Corp. в I квартале 2018 финансового года превзошли прогнозы. Акции компании в ходе предварительных торгов в пятницу подскочили на 4,6% до рекордной отметки в $82,34 за акцию. С начала года капитализация компании выросла на 27% до $606,66 млрд.

По капитализации Microsoft занимает третье место среди компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса Standard & Poor's 500. На первом месте Apple ($800 млрд), на втором Alphabet Inc. (около $690 млрд).

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $6,58 млрд против $5,67 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Выручка Microsoft Corp. увеличилась на 12% до $24,54 млрд. Аналитики прогнозировали выручку на уровне $23,56 млрд.

За минувший квартал Microsoft вернула акционерам $4,8 млрд в виде дивидендов и за счет выкупа собственных акций, сообщается в отчетности компании. Размер дивидендов был увеличен на 8% до $0,42 на акцию.