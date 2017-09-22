Капитализация Apple за неделю сократилась на $43 млрд

Акции Apple Inc. заканчивают неделю самым значительным падением за последние 17 месяцев в связи с неоднозначными отзывами о новых продуктах компании и ожиданиях слабых продаж iPhone 8.

Стоимость акций Apple на торгах в пятницу снизилась на 1,6%. С начала недели цена упала более чем на 5,2% - это самое существенное снижение с апреля 2016 г. Рыночная капитализация Apple на этой неделе уменьшилась уже более чем на $43 млрд, сообщает «Интерфакс».

На прошлой неделе Apple представила три новых смартфона - iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Начало продаж iPhone X отложено до ноября 2017 г., в то время как продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартовали в пятницу.

По оценке аналитика Above Avalon Нейла Кибарта, продажи iPhone 8 в первый уик-энд могут оказаться минимальными за три года. Это связано с тем, что интерес любителей продукции Apple сосредоточен на премиальном iPhone X, который появится в продаже в начале ноября.