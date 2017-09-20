ФАС грозит более высокими штрафами в случае очередного ценового сговора на iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России грозит более серьезными штрафами, если снова обнаружит нарушения при ценообразовании на новый iPhone, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

«Наказание будет больше, потому что, как вы знаете, Apple, хотя мы с ними и очень хорошо вели переговоры, штраф был выписан, предписание было выдано, оно было исполнено», - сказал Артемьев в кулуарах «Недели конкуренции в России». Он добавил, что факт нарушения «был уже за счет усилий самой материнской американской компании сведен к минимуму», но сам факт был, «поэтому не надо это делать».

Артемьев предупредил, что «на первый раз мы даем предупреждение, на второй раз уже начинаем сильно ругаться, ну а на третий раз по максимуму все будет». Он добавил, что не стал бы сразу обвинять Apple: «Дилеры тоже могут договариваться».

В пересчете на доллары iPhone X в России окажется самым дорогим в мире, писал ранее американский журнал Business Insider. По его расчетам, смартфон от Apple с памятью 64 Гб обойдется покупателю в России более чем в $1390. Это чуть дороже, чем в странах ЕС (около $1376) и Великобритании (около $1338), и значительно дороже, например, чем в Гонконге ($1099,29) и Канаде ($1080,52).