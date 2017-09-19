Apple выпустила новую операционную систему iOS 11 для iPad и iPhone

Apple заявила о выходе новой операционной системы iOS 11 для мобильных устройств. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Новая версия операционной системы уже доступна для пользователей iPad и iPhone во всем мире, в том числе и в России.

Теперь в панели Dock для iPad есть быстрый доступ к часто используемым приложениям и документам с любого экрана. В iOS 11 появилось новое приложение - «Файлы», позволяющее упорядочивать файлы как на самом устройстве, так и в облаке, передает ТАСС.

В режиме портрета камеры используется оптическая стабилизация изображения, вспышка True Tone и HDR.

12 сентября Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также смартфон премиум-класса iPhone X.