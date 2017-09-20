Цены на Apple Watch в России снизились на 10%

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По данным «Связного», в 2016 г. в России было продано 137 000 умных часов - в деньгах это более 3,3 млрд руб. А. Гордеев / Ведомости

Apple Watch Series 3, представленные 12 сентября 2017 г., подешевели в российском интернет-магазине компании. Часы с диагональю дисплея 38 мм и 42 мм должны были стоить 27 490 руб. и 29 990 руб. Но сегодня ценники снизились до 24 990 руб. и 26 990 руб. Подешевели и часы первого поколения Apple Watch Series 1. Модель с меньшим размером дисплея стоит 18 490 руб. вместо 20 499 руб., с большим — 20 990 руб. вместо 22 990 руб. В среднем снижение составило около 10%.

Apple Series 2, вышедшие в 2016 г., исчезли из интернет-магазина Apple сразу после анонса третьего поколения часов.

Apple Watch третьей серии (в версии, поддерживающей GPS и WiFi) должны появиться в продаже в России 29 сентября вместе с новыми iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Приложения на этих часах будут работать быстрее, чем на предыдущих моделях, они будут оснащены барометрическим высотометром, станут более влагоустойчивыми сообщал ранее производитель. Главным отличием Series 3 должна стать встроенная виртуальная sim-карта Apple, которая позволяет им работать в сетях LTE отдельно от iPhone: например, владелец сможет принимать звонки и читать сообщения мессенджеров, даже находясь вдалеке от аппарата. Правда, Apple Watch, продажи которых начнутся в России в конце сентября, подключаться к сотовым сетям не смогут — срок появления «сотовой» модификации в России пока не известен.

Источник, близкий к компании - партнеру нескольких электронных ритейлеров, и сотрудник одной из розничных сетей отмечают, что цены на Apple Watch в России снизились после того, как Apple удалось оспорить вынесенное в конце 2015 г. Центральным таможенным управлением ФТС России решение, приравнявшее умные часы к обычным. Ранее таможня считала их устройством для передачи голоса и данных и ставка ввозной пошлины на них была нулевой, а после переквалификации Apple Watch в обычные часы выросла до 10%. После этого закупочная цена на них выросла примерно на 8,5%, сетовал в начале 2016 г. сотрудник одного из ритейлеров. В феврале 2016 г. Apple попыталась отменить решения о введении пошлин, подав иск в Арбитражный суд Москвы, но проиграла. Однако на прошлой неделе Верховный суд отменил решение суда первой инстанции.

По словам представителя «М.видео» Валерии Андреевой, ритейлер планирует снижение цен на Apple Watch. В re:Store они остаются без изменений, говорит представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. Представители других ритейлеров пока не ответили на вопросы «Ведомостей» или отказались от комментариев.

По данным «Связного», в 2016 г. в России было продано 137 000 умных часов - в деньгах это более 3,3 млрд руб. За год этот рынок в натуральном и денежном выражении вырос на 11 и 44%: при этом средняя стоимость часов возросла с 18 700 руб. до 24 100 руб. Apple Watch в этом сегменте заняли более 50% в штуках, отмечает представитель «Связного» Сергей Тихонов. В 2017 г. это также самые продаваемые умные часы, говорит он. Спрос на Apple Watch растет в том числе благодаря росту популярности iPhone на российском рынке, утверждает Тихонов. По его словам, в январе - августе 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. в «Связном» продажи Apple Watch в штуках выросли на 26%. На востребованность часов влияют различные акции ритейлера, а также программы кредитования и рассрочки на устройства, рассказывает он.

По итогам первого полугодия 2017 г. лидером на рынке смарт-часов по-прежнему остается Apple, вторую строчку занимает Samsung, который с выходом в конце 2016 г. модели Gear S3 улучшил свои позиции – теперь бренд занимает треть рынка умных часов, отмечает Андреева. Третью строчку занимает Garmin. Остальные производители смарт-часов имеют совсем незначительные доли, утверждает она. При этом Андреева ожидает появления новых игроков, способных оживить рынок доступными ценами на часы.

Представитель Apple отказался от комментариев.

Чиновники и госслужащие – поклонники умных часов