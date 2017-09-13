Верховный суд поддержал Apple в споре с таможней о iWatch

Верховный суд России поддержал сторону российской структуры американской корпорации Apple - ООО «Эппл рус» в споре с таможней по вопросу классификации Apple Watch, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

В конце 2015 г. Центральное таможенное управление ФТС России предварительно классифицировало Apple Watch как наручные часы, за ввоз которых предусмотрена таможенная пошлина в размере до 10%. Apple пыталась оспорить это решение (а также аналогичное решение Шереметьевской таможни) в суде.

Корпорация настаивала на том, что iWatch не является часами, так как это устройство не работает без смартфона. По мнению Apple, iWatch - это электронное устройство, а импорт таких устройств пошлиной не облагается. Представители таможни были с этим не согласны.