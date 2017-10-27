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Mail.ru сообщила о рекордном за пять лет росте выручки

Выручка Mail.ru Group выросла на 39,1% до 13,6 млрд руб. в III квартале, отчиталась компания. Это рекордный рост, уточнила сама компания. На росте выручки сказались позитивные структурные изменения на рынке рекламы, а также динамика доходов от игр, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос на 1,1% до 4,3 млрд руб., рентабельность по EBITDA снизилась на 31,4% до 43,2%, отчиталась компания. Выручка от рекламы выросла на 32,5% до 5,8 млрд руб.

«Как и ранее, наиболее активно растет выручка от рекламы в лентах новостей социальных сетей, от видео и мобильной рекламы. При этом перераспределение рекламных бюджетов в пользу онлайн-рекламы, в особенности мобильной, продолжается», - говорится в сообщении Mail.ru Group.

Выручка от MMO-игр выросла на 82,8% до 4,4 млрд руб. Больше половины выручки приходится на зарубежные платежи. Сегмент IVAS (пользовательские платежи за социальные сервисы) вырос на 6,7% до 2,9 млрд руб.