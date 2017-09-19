Mail.ru Group инвестирует в разработчика мобильного шутера

Особенность игры в том, что бой идет всего одну минуту и за каждую команду играет по пять человек

Статья опубликована в № 4410 от 19.09.2017 под заголовком: Mail.ru Group потратилась на стрельбу

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Panzerdog – это российско-финская компания со штаб-квартирой в Хельсинки и офисах в Калининграде и Томске Panzerdog

Mail.ru Games Ventures, инвестиционное подразделение российской интернет-компании, вложит 800 000 евро в разработчика мобильных игр Panzerdog, сообщил представитель группы. Mail.ru Group получит долю в Panzerdog, ее размер стороны не раскрывают.

В апреле Mail.ru Group объявила что инвестирует до $100 млн в игровые компании. Отдельное венчурное подразделение было создано, чтобы упростить процесс принятия решений об инвестициях в игровой сегмент, а владеть долями в компаниях будет Mail.ru Group напрямую, говорил ранее «Ведомостям» директор подразделения Илья Карпинский.

Инвестиция в Panzerdog – первая у нового подразделения российской интернет-компании. Всего компания рассмотрела более 500 заявок от создателей игр и сейчас изучает возможность инвестиций и в ряд других проектов, рассказал «Ведомостям» представитель компании.

Panzerdog – это российско-финская компания со штаб-квартирой в Хельсинки и офисах в Калининграде и Томске. Компания была основана в 2016 г. Несмотря на то что эта компания достаточно молодая, ее создали опытные разработчики, объясняет решение инвестировать в стартап представитель Mail.ru Group. Ранее в компанию уже вложил около $100 000 фонд Aii Capital.

Panzerdog только собирается выпустить свою первую игру – мобильный шутер Tacticool. На ее доработку и продвижение компания и потратит полученные инвестиции, говорит один из основателей Panzerdog – Алексей Сазонов. Особенность игры в том, что бой идет всего одну минуту, за каждую команду играет по пять человек. Запуск игры запланирован на начало следующего года, сказал Сазонов. Зарабатывать игра будет на встроенных покупках и, возможно, на рекламе, сообщил Сазонов.

В прошлом году игровой рынок России вырос на 9% до 56,7 млрд руб., оценивала прежде Mail.ru Group. Доходы производителей мобильных игр росли быстрее рынка в целом – на 54% до 6,3 млрд руб. Доходы самой Mail.ru от MMO-игр выросли в 2016 г. на 21,2% до 11,39 млрд руб.

У Mail.ru Group хорошая экспертиза в области игр, говорит основатель венчурного фонда IMI.VC Игорь Мацанюк, а мобильные игры и шутеры сейчас одно из самых перспективных направлений для инвестиций.