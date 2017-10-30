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У издания о моде Buro 24/7 появился новый главный редактор

Главным редактором издания о моде Buro 24/7 стала Екатерина Дарма, рассказал «Ведомостям» представитель издания. Дарма работает в издании с 2013 г., с 2015 г. она занимает должность директора по маркетингу. Дарма принимала участие в запуске 10 представительств Buro 24/7 по миру, приводится в сообщении цитата основательницы издания Мирославы Думы.

Летом переговоры с Buro 24/7 вела Ксения Собчак, ей предлагали должность главного редактора, рассказывали «Ведомостям» два источника, информированных о ходе переговоров. Сама Собчак это не комментировала. Представитель Buro 24/7 сказал «Ведомостям», что переговоры велись с несколькими кандидатами.

Buro 24/7 принадлежит Полине Дерипаске, жене Олега Дерипаски. Также ее издательский дом Forward Media Group издает журналы Hello и «Интерьер + дизайн». Несколько лет назад Олег Дерипаска купил этот ИД для жены. У них больше нет совместного бизнеса, Полина Дерипаска – единственный владелец ИД.

Всего журнал Buro 24/7 за шесть лет работы открыл представительства в 11 странах, совокупная месячная аудитория всех проектов составляет 25 млн человек, по данным самой компании.