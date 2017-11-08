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Twitter удвоит лимит символов в сообщениях

Социальная сеть Twitter увеличивает лимит знаков в сообщениях со 140 до 280, говорится в ее официальном блоге. Эксперимент по увеличению числа символов стартовал в сентябре. «Мы рады сообщить, что достигли своей цели и выпускаем обновление на всех языках, где были проблемы», - отмечает менеджер компании Ализа Розен.

Эксперимент стал ответом на жалобы пользователей на неудобство вынужденных сокращений. «Исторически» ограничение в 140 символов превышали 9% твитов, за новые рамки будет выходить лишь 1% сообщений на английском языке, отмечает представитель Twitter.

В первые дни после удвоения лимита участники эксперимента использовали в своих сообщениях все 280 символов, но потом их поведение «нормализовалось» и они стали писать «чаще и легче». В итоге лишь 5% твитов оказались длиннее 140 символов, а 2% — 190 символов.

Эксперимент не распространялся на языки с иероглифическим письмом из-за его плотности, поскольку их символы несут в себе вдвое больше информации, чем в латинице, отмечала ранее компания. Таким образом, в японском, корейском и китайском твиттере длина сообщений по-прежнему будет ограничиваться 140 символами, говорится в сообщении.