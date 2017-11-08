Роскомнадзор в ближайшее время проверит деятельность Facebook в России
Роскомнадзор собирается в ближайшее время проверить деятельность соцсети Facebook в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В ближайшее время будет запланирован ряд надзорных мероприятий, направленных на проведения анализа деятельности администрации соцсети Facebook по обработке персональных данных российских пользователей, порядка и условия предоставления пользовательских услуг, содержания локальных актов», — уточнили в ведомстве.
По результатам проверки Роскомнадзор сделает выводы о соответствии деятельности Facebook требованиям российского законодательства.
В конце сентября этого года руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что ведомство заблокирует доступ к Facebook на территории России, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных в 2018 г. По его словам, исполнение закона обязательно для всех. Как уточнял представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский, позиция Twitter ясна, в отличие от позиции Facebook. «Надеюсь, в ближайшие месяцы мы это с ними обсудим», - говорил он.
Последний раз сотрудники Роскомнадзора контактировали со специалистами Facebook в конце 2016 г.