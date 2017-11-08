В «Снобе» назначили нового главного редактора
Главным редактором проекта «Сноб» стал журналист Станислав Кучер, политический обозреватель радиостанции «Коммерсантъ FM», ведущий РБК-ТВ. Работу в проекте он начал с 8 ноября, сообщает «Сноб».
До 2 августа главным редактором проекта был журналист Егор Мостовщиков. Он заявил тогда, что был вынужден уйти из компании по настоянию ее гендиректора Марины Геворкян. Она объяснила, что должность главного редактора проекта несовместима с созданием собственного рекламного агентства и работой в нем.
В июле 2017 г. Мостовщиков и основатель проекта Breaking Mad Залина Маршенкулова объявили об объединении проектов и запуске контентной студии «Мамихлапинатана», которая создает и консультирует медиапроекты для брендов. Редакцию «Сноба» Мостовщиков возглавил в ноябре 2016 г., сменив Лику Кремер.
Станиславу Кучеру 45 лет. На телевидении он работал с 1993 г., начав с программы «Вести» телеканала РТР. Затем он работал на каналах «ТВ-6 Москва», снова на РТР и ТВЦ. Он снимает документальные фильмы. Входил в федеральный Гражданский комитет партии «Гражданская платформа» Михаила Прохорова. Сейчас входит в Совет по правам человека и развитию гражданского общества при президенте.