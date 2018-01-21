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Американская Rocket Lab впервые успешно запустила спутник

Американская частная космическая компания Rocket Lab впервые успешно вывела спутники на орбиту, сообщила компания в Twitter. Запущены три спутника форм-фактора Cubesat, параметры орбиты соответствуют заданным. «Это знаковый день не только для Rocket Lab, а для всей отрасли, - рассказал руководитель компании Петер Бек. - Мы открываем новую эру».

Это первый успешный ракетный пуск ракеты Electron, осуществленный компанией со стартовой площадки на полуострове Махия в Новой Зеландии. Предыдущий пуск - в мае 2017 г. - закончился неудачей. По словам Бека, уже следующий запуск будет коммерческим, а к концу 2018 г. компания выйдет на один запуск в месяц.

Rocket Lab - американская компания, имеющая дочернее подразделение в Новой Зеландии. Основная цель компании - разработка легких, коммерчески эффективных ракет-носителей для доставки на орбиту небольших спутников, в основном дистанционного зондирования.

Кислородно-керосиновая ракета Electron массой всего 10 т способна выводить на низкие солнечно-синхронные орбиты полезную нагрузку до 150 кг. Компания намерена добиться коммерческой цены запуска менее $5 млн. Характерной особенностью ракетных двигателей Rutherford собственной разработки является электрический насос топлива и окислителя, а также широкое применение 3D-печати.