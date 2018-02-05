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Суд продлил домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Ампелонскому

Басманный суд Москвы продлил до 7 мая домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому. Его обвиняют в мошенничестве.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия в отношении обвиняемого Ампелонского о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, т. е. до 7 мая», – передает слова судьи Юлии Сафиной ТАСС.

Суд также продлил срок домашнего ареста двум другим фигурантам дела – начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову.

Обвиняемым по-прежнему запрещено пользоваться мобильной связью и интернетом, отправлять и получать письма, посылки и бандероли, а также контактировать со свидетелями по уголовному делу. При этом фигурантам уголовного дела разрешены ежедневные утренние двухчасовые прогулки.

Ампелонский отбывает домашний арест в Сергиевом Посаде, два других фигуранта – в Москве.

О продлении срока ареста ходатайствовал следователь. Фигуранты дела обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК, им грозит до 10 лет лишения свободы. Срок предварительного расследования установлен до 7 мая 2018 г., по делу уже проведено более 150 следственных действий.