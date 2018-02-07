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РБК узнал о планах «Ростелекома» купить компанию в сфере информбезопасности

Госоператор «Ростелеком» ведет переговоры о покупке российской компании Solar Security, работающей в сфере информационной безопасности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на топ-менеджеров двух IT-компаний и источник, близкий к оператору. По словам одного из собеседников издания, достигнута предварительная договоренность о сделке, она может быть закрыта во II квартале 2018 г.

Представители «Ростелекома» и Solar Security отказались от комментариев.

Solar Security была основана в 2015 г. Она разрабатывает программное обеспечение, в том числе системы предотвращения утечек информации, а также предоставляет сторонним компаниям услуги по защите от киберугроз. По данным СПАРК, 75% ООО «Солар секьюрити» принадлежит Александру Зисману, 25% — гендиректору Solar Security Игорю Ляпунову. Выручка ООО «Солар секьюрити» за 2016 г. составила 361 млн руб., чистая прибыль — 22,7 млн руб.

Сумма сделки может составить около $20-25 млн (1,14-1,43 млрд руб. по текущему курсу), считает управляющий партнер венчурного фонда LETA Capital Александр Чачава.