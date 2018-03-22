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ФАС возбудила дело против национального регистратора доменных имен

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Координационного центра национального домена сети интернет (КЦ) и Технического центра интернет (ТЦИ) за установление монопольно высоких цен при регистрации доменных имен в зонах .ru или .рф. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В частности, до недавнего времени действовала цена с 2009 г., но ее подняли почти в два раза. Это может негативно влиять на конкуренцию регистраторов, считает ФАС. Кроме того, из-за этого может вырасти цена для потребителя, добавляет служба.

Координационный центр доменов .ru/.рф пока не получал никаких запросов от ФАС, говорит представитель КЦ: «До получения официального запроса мы, не понимая до конца оснований, не можем прокомментировать эту ситуацию». Он добавил, что КЦ готов предоставить все необходимые документы и пояснения, которые запросит антимонопольное ведомство.

Дело возбуждено по признакам нарушения п. 1 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара»), уточняет ФАС.

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Технологии
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Netflix разработал собственный шрифт

Ведомости
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Netflix разработала собственный шрифт - Netflix Sans. Его разработкой занималась команда дизайнеров компании совместно с Dalton Maag, сообщают CNBC и It's Nice That.

Ранее канал использовал шрифт Gotham. «Разработка этого шрифта не только поможет создать собственный и уникальный элемент эстетики бренда ... но и сэкономит компании миллионы долларов в год», - сказал дизайнер Ноа Натан.

Дизайнеры считают, что созданный ими шрифт прагматичен и функционален, выглядит «кинематографично, компактно, чисто и нейтрально». Как отметил дизайнер, линии шрифта не раздражают: «Арочный вырез на нижнем регистре “t” вдохновлен кинематографической кривой».

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Бизнес
Новости

Представитель Усманова прокомментировал новость об интересе бизнесмена к Milan

Ведомости
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Основателю USM Holdings и миллиардеру Алишеру Усманову не поступало предложений о приобретении итальянского футбольного клуба Milan, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе USM.

Усманов получает много предложений о покупке футбольных клубов, некоторые из них он серьезно анализирует и рассматривает, некоторые нет, пояснили в пресс-службе: «Предложений о приобретении Milan не поступало».

Ранее итальянское издание Football Italia сообщило о том, что Усманов может приобрести футбольный клуб Milan. Сейчас им фактически владеет его президент Юнхун Ли.

Усманов уже является вторым по величине акционером английского Arsenal. Ему принадлежит 30,04% футбольного клуба. «Я предан Arsenal и продолжу владеть пакетом, который рассматриваю как долгосрочную инвестицию», – говорил Усманов в 2016 г.

Как выглядят стадионы ЧМ-2022 по футболу в Катаре

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Финансы
Новости

Reuters: Эрдогана удалось убедить не препятствовать продаже Denizbank Сбербанком

Ведомости
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Один из крупнейших банков ОАЭ дубайский Emirates NBD может уже через несколько недель договориться о покупке турецкого Denizbank у Сбербанка, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. По данным агентства, ключевую роль в сделке сыграли лоббистские усилия турецкой «дочки» Сбербанка, которой удалось убедить президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана в целесообразности сделки несмотря на растущее отчуждение Турции и стран Персидского залива. Изначально против сделки был турецкий регулятор - BDDK, отмечает Reuters, а на его позицию может влиять президент страны.

Сумма сделки, по данным агентства, составит $5,3 млрд.

В конце января Сбербанк подтвердил переговоры с Emirates NBD о продаже турецкой «дочки». Перед этим о том, что Сбербанк может продать Denizbank, сообщили агентства Reuters и Bloomberg. В феврале президент Сбербанка Герман Греф рассказал, что тема продажи турецкого Denizbank в предварительной проработке и ее не рассматривал набсовет. Однако Греф сообщил, что причинами, заставившими Сбербанк задуматься о продаже, были ужесточение конкуренции и сложности в работе на турецком рынке.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 г. за $3,5 млрд, это крупнейший зарубежный дочерний банк группы. За девять месяцев прошлого года Denizbank заработал 1,4 млрд турецких лир чистой прибыли (около $0,4 млрд). Активы банка – почти 152 млрд лир (около $42,7 млрд).

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Политика
Новости

Британский Совет сообщает о прекращении своей деятельности в России

Ведомости
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Британский Совет сообщил о прекращении своей деятельности в России. Об этом говорится на сайте организации.

«Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел России. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», - уточняется в пресс-релизе.

Британский Совет является международной организацией, прeдcтaвляющей Великобританию в области культуры и образования. В Москве совет работал с 1959 г.

17 марта российский МИД объявил о прекращении на территории России деятельности Совета из-за «неурегулированности статуса». Этот шаг был одной из мер российских властей в ответ на высылку Лондоном 23 российских дипломатов.

Как в Лондоне провожали высланных российских дипломатов

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Политика
Новости

Россия сменит посла в Аргентине вне связи с кокаиновым скандалом

Интерфакс/Ведомости
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Новым послом России в Аргентине может стать заместитель руководителя департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов. Речь идет о плановой смене вне связи с кокаиновым скандалом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в Госдуме. «Его кандидатура в четверг поддержана думским комитетом по международным делам», - сообщил источник.

Нынешний посол в Аргентине Виктор Коронелли работает в южноамериканской стране с 2011 г., и, таким образом «речь идет о плановой смене нашего дипломата - без всякой увязки с этим инцидентом (кокаиновым скандалом)», сказал источник агентства. Комитет сегодня же поддержал кандидатуру Коронелли на пост посла России в Мексике.

Согласно процедуре, МИД России вносит в Госдуму кандидатуры для согласования, после чего кадровый вопрос рассматривается профильным комитетом Совета Федерации, окончательное утверждение - в компетенции президента России.

В феврале в аргентинских СМИ появилась информация об обнаружении около 400 кг кокаина в чемоданах в здании школы посольства России в Буэнос-Айресе. 

По официальной версии российской стороны, наркотики в школе хранил технический сотрудник посольства России Али Абянов. Как сообщали и российские, и аргентинские источники, посол Виктор Коронелли после обнаружения наркотика обратился в аргентинскую полицию, после чего стороны провели операцию по контролируемой поставке в Россию чемоданов, в которых кокаин был заменен на муку. Это позволило выявить в Москве получателей кокаина, которыми оказались уехавший к тому времени из Аргентины Абянов, а также Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. Все они были арестованы в декабре 2017 г., а еще один организатор поставки, которым, по сообщению агентства «Росбалт», был бывший технический сотрудник российского посольства в Берлине Андрей Ковальчук, арестован в январе 2018 г. заочно и объявлен в международный розыск (задержаны и двое граждан Аргентины). 1 марта Ковальчука задержали в пригороде Берлина по запросу российской стороны и арестовали до принятия решения о его выдаче России.

Сами обвиняемые вину отрицают, но признают, что занимались пересылкой с использованием возможностей посольства элитного кофе, сигар и алкоголя, чтобы избегать таможенных пошлин.

Российскую версию поставил под сомнение экономист Максим Миронов, чьи дети учатся в школе при российском посольстве, где был обнаружен кокаин. По его версии, пронести столько кокаина и хранить его в школе малозначительному техническому сотруднику невозможно. А значит, полагает Миронов, в организацию канала были вовлечены люди более высокого уровня, скорее всего из спецслужб. Посольство России в ответном заявлении связало выступление Миронова с его стремлением «сделать себе имя на оплевывании нашей страны и ее внешнеполитической службы».

Всем фигурантам «кокаинового дела» предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.

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Политика
Новости

Памфилова не видит необходимости реформировать систему «Мобильный избиратель»

Ведомости
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Случаи, когда избирателям на президентских выборах удавалось проголосовать дважды по системе «Мобильный избиратель», не приведут к реформе нового порядка голосования по месту пребывания, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова корреспондентам Reuters, которые в ходе наблюдения в Карачаево-Черкесии зафиксировали случаи голосования одних и тех же людей на разных участках.

«Систему нечего реформировать, она совершенно новая, мы только ее ввели. С ведущими экспертами мы проанализируем, где ее нужно дорабатывать, потому что она прекрасна, мы получили много благодарностей от миллионов людей, у которых впервые появилась возможность проголосовать, - и порядка гораздо больше, чем у вас в Штатах», - сказала Памфилова.

Штаб-квартира агентства Reuters находится в Лондоне.

Памфилова заявила, что не видит слабых мест в этом механизме, за исключением случаев, когда сотрудники избиркомов недобросовестно отнеслись к своим обязанностям и не уточнили по телефону - не проголосовал ли избиратель на участке, с которого он выписался. По итогам выборов все будут выявлены и наказаны, обещает она.

Кроме того, уже после выборов произойдет сверка через ГАС «Выборы» поданных заявлений на предмет возможных случаев двойного голосования. «Эти люди будут выявлены и наказаны. Мы предадим гласности все эти случаи - пусть знают, кто пытается дискредитировать эту систему», - обещает Памфилова.

«Мы гордимся своей системой. Ее не надо реформировать, ее надо дорабатывать», - заявила она.

Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что сами корреспонденты Reuters, сначала подавшие заявление о голосовании по месту пребывания через ГАС «Выборы», а затем еще и по месту жительства, совершили правонарушение и ЦИК будет добиваться привлечения их к ответственности.

Как голосовали кандидаты в президенты

Политика
Новости

Росгидромет предложил создать метеорологическую госкорпорацию

Интерфакс/Ведомости
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) предложила правительству проект объединения российских метеослужб в единую госкорпорацию. «В рамках существующей структуры органов власти и федеральных государственных бюджетных учреждений вы не можете перебросить деньги с одного учреждения на другое. Это проблема. В рамках госкорпорации или публично-правовой компании это проще делать», - сказал «Интерфаксу» руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

В Росгидромете надеются, что метеорологическая госкорпорация реализуется уже при новом правительстве. «Мы делали (документы), все это есть. Правительство ознакомилось с этим, запускать будем в новом правительстве», - сказал Яковенко.

В пресс-службе Росгидромета пояснили, что речь идет о поправках в Стратегию деятельности в области гидрометеорологии до 2030 г., утвержденную в 2010 г.. В Стратегии прописано, что источниками ее финансирования являются не только федеральный бюджет и бюджет регионов, но и средства, полученные от приносящей доход деятельности. «Специальный механизм управления финансовыми ресурсами настоящей Стратегии в связи с наличием государственных заказчиков федеральных целевых программ не требуется», - говорится в ее текущем тексте.

Яковенко считает, что метеорологические службы могут и должны приносить хороший доход. «Моя позиция простая: не надо пресмыкаться и просить, надо зарабатывать. По этому пути пошел весь мир: самая суперэффективная в коммерческом отношении новозеландская служба - она первая акционировалась, она теперь ОАО со стопроцентным госучастием, которая зарабатывает очень приличные деньги. По такому же пути пошли англичане, они два года назад перешли из органов власти в акционерное общество опять же со стопроцентным госучастием. По такому же пути пытаются идти все остальные», - объяснил Яковенко.

Он напомнил, что во многих районах России работа Росгидромета убыточна, но в других может приносить доход. Создание госкорпорации или публичного акционерного общества с госучастием решило бы проблему перераспределения средств и ориентировало бы всю структуру на получение прибыли, отметил он.

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Бизнес
Новости

Антимонопольная служба возбудила дело против аэропорта «Шереметьево»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила административное дело в отношении аэропорта «Шереметьево» из-за недопуска такси на первую линию. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

«Только возбудили дело по такси в "Домодедово", а тут и "Шереметьево" подоспело. Аэропорт отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам. Это второе дело по дискриминации такси в аэропортах МАУ (Московского авиационного узла)», - говорится в сообщении.

Руководство аэропорта подозревается в дискриминации такси при допуске на так называемую первую линию, расположенную ближе всего к терминалу. Дело возбуждено по признакам нарушения п. 8 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («создание дискриминационных условий»).

«Правительство поручило ФАС России принять меры антимонопольного реагирования на сложившуюся ситуацию в аэропортах Московского авиационного узла. ФАС выдала аэропортам предупреждения относительно недопустимости ограничения конкуренции. По мнению правительства Москвы, ситуация в аэропорту "Шереметьево" с момента выдачи ему предупреждения не изменилась», - отмечается в сообщении.

ФАС еще в декабре прошлого года обязала три столичных аэропорта - «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» - расширить количество таксопарков, имеющих допуск к первой линии. Руководитель ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что в случае неисполнения предписания аэропорты будут оштрафованы. «Они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью... Они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась», – заявлял Артемьев 15 марта. Вскоре после этого ФАС возбудила первое дело - в отношении «Домодедово».

«Шереметьево» вошло в рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира

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Финансы
Новости

ФАС одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка. Об этом говорится в материалах ведомства. На данный момент Совкомбанку принадлежит 45,34% Росевробанка.

«ФАС рассмотрела ходатайство о приобретении ПАО "Совкомбанк" 54,67% голосующих акций АКБ "Росевробанк"... и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — отмечается в документе.

14 марта акционеры Совкомбанка и Росевробанка договорились об объединении банков. До конца 2018 г. кредитные организации будут осуществлять банковскую деятельность отдельно друг от друга, заявлял предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. А после объединения банк, скорее всего, будет работать на лицензии Совкомбанка, но план интеграции еще не определен – им займется команда специалистов двух банков, уточнял он. Росевробанк после объединения станет ядром корпоративного бизнеса, пояснял Гусев.

Стоимость сделки не раскрывается.

Активы Совкомбанка на 1 февраля 2018 г. оценивались в 708,9 млрд руб., Росевробанка – 204,75 млрд руб.

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Политика
Новости

Косово уступит территорию Черногории ради безвизового режима с ЕС

Ведомости
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Ассамблея (парламент) Республики Косово 80 голосами против 11 утвердила демаркацию границы с Черногорией, сообщил Bloomberg. Отсутствие соглашения о границе много лет было основным препятствием для введения безвизового режима с ЕС в частично признанной республике. Оппозицию не устраивало, что по соглашению о демаркации Косово уступает Черногории 8200 га территории - почти 1% площади страны.

Накануне представители оппозиционной партии «Самоопределение» распылили слезоточивый газ в парламенте Косово и сорвали заседание по демаркации: депутатов пришлось эвакуировать.

Соглашение - это «реальное достижение, долгожданный реальный прогресс в духе добрососедства», заявила еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини

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Политика
Новости

Суд перевел под домашний арест отца полковника Захарченко

Ведомости
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Басманный суд Москвы перевел под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко, — подозреваемого в растрате 4 млн руб. из средств банка «Московское ипотечное агентство». Об этом ходатайствовали следователи, сообщает ТАСС.

Виктора Захарченко освободили из-под стражи в зале суда, срок его домашнего ареста истекает 30 марта. Отбывать его фигурант будет в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Суд разрешил Захарченко двухчасовые прогулки — утром и днем.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник, следствие просит отпустить из СИЗО еще одного фигуранта этого дела — советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина.

Виктор Захарченко обвиняется в растрате и пособничестве в мошенничестве. Он был помещен под стражу 31 марта 2017 г. Следствие настаивало на его аресте, потому что у обвиняемого есть недвижимость в Таиланде, где он может попытаться скрыться.

Дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына Дмитрия. Полковник, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. по обвинению в коррупции. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте.

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