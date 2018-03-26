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Центр Хруничева начал строить первую тяжелую ракету «Ангара»

Космический центр имени Хруничева начал изготавливать первую ракету-носитель «Ангара-А5» тяжелого класса для запланированного на 2021 г. пуска с космодрома Восточный, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя дирекции по коммуникациям космического центра.

«Началась работа с кооперацией по изготовлению и поставке материалов, полуфабрикатов и покупных комплектующих изделий для сборки ракеты-носителя «Ангара-А5», – уточнил собеседник агентства.

Госконтракт на изготовление трех первых ракет «Ангара-А5» «Роскосмос» подписал с Центром имени Хруничева в конце 2015 г. Договоренности включают разработку, изготовление и проведение летных испытаний носителей. Сборка первой «Ангары-А5» должна быть завершена до мая 2021 г., второй – в 2024 г., третьей – в 2025 г. Первый пуск запланирован в период с августа по декабрь 2021 г.

Семейство ракет-носителей «Ангара» включает четыре класса (от легкого до тяжелого: «Ангара-А1.2», «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В») грузоподъемностью от 3,8 до 35 т. Двигатели тяжелых ракет работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила, уточняет корпорация.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин летом 2017 г. говорил, что первый старт с Восточного в 2021 г. совершит модернизированная версия ракеты «Ангара-А5М», а не обычная «Ангара-А5», напоминает агентство. Изначально ракеты проектировались для запусков с Плесецка. В перспективе запуски будут проводиться на космодроме Восточный.

Рогозин объявил о старте работ по модернизации ракеты-носителя «Ангара-А5» до версии «Ангара-А5М» 2 марта 2018 г. Усовершенствованный носитель получит двигатели с увеличенной на 10% тягой и бортовые системы на основе отечественных комплектующих.

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