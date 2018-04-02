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В Думу внесен законопроект о механизме блокировки в интернете порочащей информации

Группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект, описывающий механизм блокировки в интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан и юридических лиц. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Пакет поправок в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает, что если лицо, разместившее в интернете порочащие сведения, после получения исполнительного документа не удалило информацию в отведенный срок, то пристав может вынести постановление об ограничении доступа к соответствующим данным.

Согласно поправкам в течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления пристав также направляет документ в Роскомнадзор.

Ранее единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму законопроект, предлагающий штрафовать физических лиц в случае отказа от удаления порочащей информации на 3–5 млн руб., юридических лиц – на 30–50 млн руб. В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации – операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица, указывал Боярский. «Для физических лиц – пользователей эти меры, скорее, упреждающие», – пояснял он.