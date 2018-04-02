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В Думу внесен законопроект о механизме блокировки в интернете порочащей информации

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Группа депутатов от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым внесла в Госдуму законопроект, описывающий механизм блокировки в интернете сведений, порочащих честь и достоинство граждан и юридических лиц. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Пакет поправок в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает, что если лицо, разместившее в интернете порочащие сведения, после получения исполнительного документа не удалило информацию в отведенный срок, то пристав может вынести постановление об ограничении доступа к соответствующим данным.

Согласно поправкам в течение одного рабочего дня с момента вынесения постановления пристав также направляет документ в Роскомнадзор.

Ранее единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму законопроект, предлагающий штрафовать физических лиц в случае отказа от удаления порочащей информации на 3–5 млн руб., юридических лиц – на 30–50 млн руб. В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации – операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица, указывал Боярский. «Для физических лиц – пользователей эти меры, скорее, упреждающие», – пояснял он.

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Каспийскую флотилию переведут из Астрахани в дагестанский Каспийск

Интерфакс/Ведомости
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Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня объявил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан - в город-спутник Махачкалы Каспийск. «Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно», - сказал Шойгу на совещании с руководством Минобороны.

Перевод начнется уже в 2019 году, написало РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. По мнению бывшего начальника Главного штаба ВМФ адмирала Виктора Кравченко, перевод займет три-пять лет, но повысит оперативные возможности флотилии. «Все силы будут сосредоточены в одном месте, и флотилия не будет зависеть от погодных условий», - отметил он. Адмирал пояснил, что в Астрахани Волга замерзает на несколько месяцев, и проводка боевых кораблей требует ледоколов.

В советское время Каспийская флотилия базировалась в Баку, после распада СССР была перебазирована в Астрахань и Махачкалу. Сейчас в Каспийске дислоцирована часть сил флотилии. После работ по углублению дна и развития инфраструктуры в Каспийск будут переводиться корабли из Астрахани и Махачкалы.

Каспийская флотилия наряду с Черноморским флотом составляет морскую компоненту Южного военного округа. В ее составе - два сторожевых корабля (корвета), в том числе флагман - «Татарстан», восемь малых боевых кораблей (из них три - «Углич», «Град Свияжск» и «Великий Устюг» - несут ракеты «Калибр»), боевые, десантные катера и тральщики.

В ноябре 2015 года из акватории Каспийского моря корабли флотилии наносили удар крылатыми ракетами «Калибр» по территории Сирии.

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Экономика
Новости

Минфин предложил включить в Налоговый кодекс все неналоговые сборы

Ведомости
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Минфин предложил внести отдельной главой в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи, заявил заместитель министра финансов Илья Трунин, передает «Интерфакс». Речь идет о различных сборах, в том числе курортном, экологическом, утилизационном и отчислениях в резерв универсального обслуживания операторов связи, уточнил он.

«Мы предлагаем все, которые носят квазиналоговый характер (включить в НК). Посмотреть, какие носят такой характер, определиться и потихоньку включать в Налоговый кодекс. Они могут быть разными. Мне, например, нравится курортный сбор, но он явно не будет первым, потому что надо закончить пилотный проект», - сказал чиновник.

Ранее в правительстве обсуждалась идея создания «кодекса неналоговых платежей». В январе премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить конкретные предложения о включении неналоговых платежей в Налоговый кодекс. 

В марте первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что Минфин предложил подходы к законопроекту, определяющему три типа неналоговых платежей. Самой важной и критикуемой бизнесом группой стали платежи, близкие к налоговым, например, платеж за воздействие на окружающую среду, напоминает агентство.

«Мы договорились, что постараемся с законодателями, с Государственной Думой в ближайшие месяцы урегулировать вопрос, касающийся вот этих самых важных платежей, - это по совокупности, наверное, больше 80% платежей, которые заботят представителей бизнеса», - уточнял первый вице-премьер.

Шувалов пояснял, что идея Минфина состоит в том, чтобы вся информация об этих платежах платежей и ответственность содержалась в Налоговом кодексе в рамках специальной главы.

Газета «Коммерсантъ» 19 марта писала, что объем неналоговых платежей, по оценкам бизнеса, составляет 1% ВВП, или более 800 млрд руб. Издание уточняло, что на включении части неналоговых платежей в Налоговый кодекс настаивает Минфин. Источник в правительстве в беседе с газетой говорил, что правительство может включить в Налоговый кодекс шесть наиболее близких к налогам платежей, включая утилизационный и экологический сборы. По словам собеседника издания, это может произойти до конца года.

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Недвижимость
Новости

Генподрядчик демонтажа гостиницы «Россия» подал заявление о собственном банкротстве

Ведомости
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Финансово-промышленная корпорация «Сатори» направила в арбитражный суд Москвы иск о собственном банкротстве, следует из материалов суда.

Арбитраж назначил проверку обоснованности заявления строительной компании на 5 июня. Причины иска не уточняются.

Согласно информации на сайте застройщика, в настоящее время на рынке «Сатори» знают «как компанию с социальным уклоном в строительстве» и «главного эксперта в сегменте сноса зданий и сооружений столицы». Компания развивает рециклинг строительных отходов и услуги по транспортировке грузов и обслуживанию строительной техники.

«Сатори» являлась генподрядчиком по демонтажу гостиницы «Россия», на месте которой теперь находится парк «Зарядье», реконструировала стадион «Динамо», строила храм Святого благоверного князя Александра Невского, реконструировала исторические здания, возводила многоквартирные жилые дома, а также занималась другими объектами в Москве.

 

Лучшие архитектурные проекты 2018 года

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Бизнес
Новости

Правительство выделило на льготные автокредиты и лизинг 12 млрд рублей

Ведомости
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Правительство направляет из своего резервного фонда 12,2 млрд руб. на субсидирование автомобилестроения и легкой промышленности в 2018 г. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Из этой суммы для предоставления скидок по лизингу колесных транспортных средств и компенсации выпадающих доходов российским лизинговым компаниям выделяется 4 млрд руб., это позволит реализовать в текущем году не менее 15 000 единиц техники, отмечают в правительстве.

На субсидирование льготного автокредитования направляется 3 млрд руб. Как ожидается, это поможет дополнительно реализовать в 2018 г. не менее 35 500 автомобилей.

Производители газомоторной техники получат субсидии на 2,5 млрд руб. – для продажи в этом году дополнительных 2500 единиц.

На стимулирование реализации газомоторной техники предусматривается 2,5 млрд руб. – на субсидии производителям такой техники. Это позволит реализовать в 2018 г. 2500 единиц такой техники.

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Финансы
Новости

«ФК Открытие» подал иски к бывшему собственнику на 3,7 млрд рублей

Ведомости
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Санируемый ЦБ банк «ФК Открытие» подал семь исковых заявлений против своего бывшего собственника «Открытие холдинга» на общую сумму 3,7 млрд руб. Все они зарегистрированы в Арбитражном суд Ханты-Мансийского автономного округа. В чем суть исковых претензий, из картотеки арбитражных дел неясно.

Самый крупный иск, на 2,6 млрд руб., банк подал 2 апреля, третьим лицом по нему заявлена научно-производственная организация (НПО) «Монтажстройпроект». Кроме того, «Монтажстройпроект» заявлен третьей стороной и по другому иску, по которому банк хочет взыскать с холдинга 566 млн руб.

«Ведомости» ожидают комментария представителя банка «ФК Открытие». Представитель холдинга не ответил на запрос.

Ключевым направлением деятельности «Открытие холдинга» был банковский бизнес. Однако в августе холдинг потерял свой главный актив – банк «ФК Открытие»: ЦБ забрал его в Фонд консолидации банковского сектора на санацию. Вместе с ним фонду отошли банк «Траст», РГС-банк, «Росгосстрах» и три негосударственных пенсионных фонда.

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Политика
Новости

В редакцию журнала Forbes в Казахстане пришли с обыском

Ведомости
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Сотрудники полиции Казахстана пришли с обыском в редакцию журнала Forbes Kazakhstan в Алма-Ате. Об этом говорится на сайте издания.

«Сегодня в редакцию зашли две опергруппы ДВД Алма-Аты. Одна группа начала проводить обыск, вторая группа увезла заместителя главного редактора журнала Александра Воротилова», – сообщил издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Издатель журнала уточнил, что сотрудников редакции держат в кабинете, где идут следственные действия. У них также изъяли сотовые телефоны, добавил Байтасов. На сайте Forbes отмечается, что «в это же время проходят обыски в редакции Ratel.kz».

Кроме того, полиция задержала заместителя главного редактора Forbes Kazakhstan Александра Воротилова, уточняет Forbes Kazakhstan со ссылкой на супругу журналиста Татьяну Шумилину.

Главный редактор сайта Forbes.kz Анастасия Новикова в беседе с «Интерфаксом» уточнила, что сотрудники следственного отдела полиции Алма-Аты прибыли в редакцию с постановлением на обыск около 12.30. «Я его [постановление] видела буквально мельком, поэтому даже не знаю, в рамках какого дела [проводится обыск]», – добавила собеседница агентства.

Новикова подчеркнула, что редакции сайта и журнала Forbes расположены в разных офисах. «Оперативные действия проводятся именно в редакции журнала», – добавила она.

Позднее пресс-служба городского департамента внутренних дел (ДВД) Алма-Аты заявила, что следственные действия в редакциях двух казахстанских СМИ проводятся в рамках уголовного дела о распространении заведомо ложной информации.

Финансы
Новости

Приватбанк подал в кипрский суд иск к PwC на $3 млрд

Ведомости
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Приватбанк обратился в кипрский суд с иском к украинскому и кипрскому подразделениям PricewaterhouseCoopers (PwC) с требованием о компенсации на сумму $3 млрд, сообщает пресс-служба кредитной организации. Иски были поданы 30 марта.

Как отмечается в сообщении, Приватбанк требует возместить убытки, которые, по его версии, «были понесены им в результате серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей, прежде всего при проверке финансовой отчетности Приватбанка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2014 г. и 31 декабря 2015 г.».

В это время банк был частным, напоминает агентство Reuters. В декабре 2017 г. Приватбанк сообщил, что лондонский суд по его обращению выдал ордер на арест активов экс-владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова по всему миру.

Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл назвал подачу иска против аудиторской компании «логичным и необходимым шагом». «Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества на протяжении многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения», – заявил он.

Приватбанк был национализирован в декабре 2016 г. во время реорганизации банковской системы Украины, проводившейся при поддержке Международного валютного фонда (МВФ). Всего с начала 2014 г. было закрыто около 90 банков, напоминает Reuters.

Позже Нацбанк уточнял, что Приватбанк перешел в собственность государства с дырой в капитале более $5,5 млрд. Нацбанк связывал проблемы кредитной организации с невыполнением акционерами требований о докапитализации и сокращении объемов кредитов инсайдерам, составлявших 97% корпоративного кредитного портфеля.

В июле 2017 г. Нацбанк Украины лишил ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)» права на проверку банков, исключив компанию из соответствующего реестра. PwC сочла решение НБУ необоснованным и пообещала обжаловать его.

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Бизнес
Новости

Бывший финансовый директор Х5 Retail Group перешла в «Магнит»

Ведомости
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Новым финансовым директором «Магнита» назначена Елена Милинова, ранее работавшая на аналогичной должности в Х5 Retail Group, говорится в сообщении ритейлера. 

Должность оставалась вакантной с 17 февраля, когда Хачатур Помбухчан занял пост генерального директора торговой сети после объявления о продаже основателем компании Сергеем Галицким более 29% акций «Магнита» банку ВТБ.

Милинова будет отвечать за весь комплекс вопросов, связанных с финансовой деятельностью компании, а также за формирование и реализацию новой финансовой стратегии, отмечается в сообщении.

«Магнит» – компания-легенда, перед которой сегодня стоят довольно амбициозные задачи, над ними очень интересно поработать. Я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем вернуть лидерскую позицию в отрасли», – прокомментировала свое назначение Милинова.

С 2007 по 2014 г. Милинова возглавляла финансовый блок «Камаза» в статусе заместителя гендиректора и члена правления группы компаний, с 2014 по 2016 г. занимала должность главного финансового директора конкурента «Магнита» – Х5 Retail Group, в августе 2017 г. стала финдиректором аптечной сети «Мега фарм», затем – директором по экономике и финансам инвесткомпании Marathon Group.

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Недвижимость
Новости

Эксперты назвали самые популярные районы у покупателей новостроек Москвы

Ведомости
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Больше всего новостроек в старой Москве покупают в районе Солнцево. Здесь по всем типам договоров, заключенных физическими лицами за последний год, было приобретено почти 130 000 кв. м жилья, что составляет 7,5% от всего количества сделок по Москве. Такие данные приводит компания «Бест-новострой».

Высокие продажи в Солнцеве эксперты компании объясняют большим объемом предложения – здесь представлены два проекта комплексного освоения территории. К примеру, один из проектов – ЖК «Мещерский лес» – является лидером по количеству сделок в топ-5 районов столицы с максимальным числом проданных квартир: за прошедший год в ЖК было реализовано почти 87 000 кв. м.

На втором месте – район Хорошево-Мневники. Здесь за год подписано договоров на 80 600 кв. м (4,7% сделок). В отличие от Солнцева в Хорошево-Мневниках строится много проектов – 12 ЖК, но далеко не все их них имеют высокий спрос.

Третье место у района Отрадное, где суммарная площадь проданного жилья составила 65 000 кв. м (3,7% сделок).

Четвертое место занял Даниловский район с общей площадью проданных квартир около 62 000 кв. м (3,6% сделок). Основной вклад в продажи здесь внес ЖК «Зиларт» (37 200 кв. м), проектная площадь которого составляет 950 000 кв. м.

Замыкает пятерку лидеров Чертаново Южное – подписано договоров на 60 700 кв. м, что соответствует 3,5% в общем объеме сделок. Здесь самым популярным проектом являлся ЖК «Аннино парк», в котором за прошедший 2017 год подписано договоров на 32 300 кв. м.

Недвижимость
Новости

Москомстройинвест исключил перевод апартаментов в жилье из-за прописки

Ведомости
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Апартаменты будут являться нежилыми объектами даже в том случае, если в них разрешат регистрацию по месту пребывания, говорится в сообщении Москомстройинвеста со ссылкой на слова руководителя комитета Константина Тимофеева.

В марте 2018 г. Минстрой опубликовал законопроект, который предусматривает возможность регистрации граждан в апартаментах по месту пребывания. В настоящее время регистрацию по месту пребывания граждане могут оформить в санаториях, гостиницах, домах отдыха. Такая же возможность может быть предоставлена и тем, кто живет в апарт-отелях. При этом законопроект по-прежнему позиционирует апартаменты как нежилые помещения.

«Приравнять апартаменты к жилью невозможно. Потребительские качества апартаментов, например, по инсоляции, уровню шума и другим санитарно-эпидемиологическим нормам снижены. Даже если будет разрешена регистрация в апартаментах, то на их стоимости это не отразится. Люди понимают, что, покупая апартаменты, они не получают защиты своих прав в рамках закона о долевом строительстве, так как апартаменты – это не жилье», – сказал Тимофеев.

В Москомстройинвесте напомнили, что половина апартаментов возводится в бывших промзонах или размещается в бывших производственных зданиях. Около 30% апартаментов появляются на участках, предназначенных для строительства гостиниц, 20% – на площадках под возведение зданий для временного проживания людей.

Бизнес
Новости

Активы «Суммы» дешевеют на Московской бирже после ареста Магомедовых

Ведомости
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Стоимость акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), Новороссийского морского торгового порта (НМТП), «Трансконтейнера» и других активов группы «Сумма» резко снизилась в понедельник на открытии торгов Московской биржи после ареста совладельцев холдинга – братьев Магомедовых.

К 10.50 акции ДМВП рухнули на 21,2% к закрытию предыдущих торгов, до 5,4 руб. за бумагу. Акции НМТП в начале торгов снизились на 6,5%, но затем отыграли падение и даже выросли на 0,06% до 7,77 руб. Цена бумаг «Трансконтейнера» после падения на 4,9% также скорректировалась – падение составило 0,07% (до 4910 руб.). Бумаги Якутской топливно-энергетической компании к моменту публикации подешевели на 5,2% до 9,1 руб.

В субботу Тверской суд Москвы отправил под арест совладельцев группы компаний «Сумма» – братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, а также гендиректора ООО «Интэкс» (входит в «Сумму») Артура Максидова. Они подозреваются в хищении и растрате 2,5 млрд руб. бюджетных средств, а также в создании преступного сообщества.

«Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» на паритетной основе 50,1% НМТП, также компании принадлежат 32,5% акций Дальневосточного морского пароходства, 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, связанные с инжиниринговым бизнесом компании и оператор связи «Сумма телеком».

Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.

Арест миллиардера Зиявудина Магомедова

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