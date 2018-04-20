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РБК назвал причиной блокировки Telegram планы Дурова создать криптовалюту

Причиной блокировки мессенджера Telegram в России могло стать беспокойство Федеральной службы безопасности (ФСБ) насчет планов Павла Дурова запустить собственную криптовалюту. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст письма сотрудника 12-го центра спецслужбы, который, в частности, курирует вопросы информационной безопасности.

Подлинность документа от 18 апреля изданию подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. В нем говорится, что причина блокировки Telegram кроется в стремлении предпринимателя создать на основе Telegram «полностью неконтролируемую финансовую систему».

«Это угроза безопасности страны... Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы», — приводит РБК отрывок письма сотрудника подразделения ФСБ Романа Антипкина.

Участники рынка и опрошенные РБК чиновники сообщили, что Антипкин часто представлял 12-й центр ФСБ на совещаниях, включая встречи, на которых говорили о «законе Яровой».

Издание связалось с Антипкиным по номеру мобильного телефона, указанному в письме. Ответивший на звонок человек сказал: «Все врут, девушка, я никаких комментариев не даю и не понимаю, о чем вы говорите». В Центре общественных связей ФСБ на запрос РБК не ответили.

О планах Дурова запустить собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 г. Платежная система, как указывалось в письме технического директора Telegram и брата Павла Дурова Николая, сможет обрабатывать миллионы операций в секунду. К концу марта Telegram отчитался перед Комиссией по ценным бумагам США (SEC) о привлечении $1,7 млрд от инвесторов на развитие TON.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram после того, как 13 апреля Таганский суд Москвы вынес соответствующее решение. Дуров в свою очередь назвал решение суда неконституционным и пообещал воспользоваться методами обхода блокировок.