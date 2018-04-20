У «Акадо» сменился гендиректор

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность за соблюдение антироссийских санкций США на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на парламентскую пресс-службу.
«Володин на встрече с представителями деловых и экспертных кругов при обсуждении законопроекта об ответных мерах на санкционную политику США в отношении России высказался за введение запрета на исполнение санкций США на территории Российской Федерации, – сообщила пресс-служба. – Он пояснил, что правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств».
В сообщении отмечается, что Володин говорил в том числе об уголовной ответственности. «В России мы должны жить по российским законам», – подчеркнул спикер нижней палаты парламента.
Объявленные минфином США санкции против российского бизнеса запрещают американцам деловые отношения с попавшими под них компаниями. Контрагентам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу компаний из черного списка грозят вторичные санкции.
Володин и руководители всех фракций Госдумы подготовили законопроект об ответных санкциях против США. Он наделяет правительство полномочиями закрыть доступ для американского импорта, остановить сотрудничество России и российских компаний с американцами в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, запретить вывоз из России продукции и оборудования из редкоземельных металлов, а также предусматривает другие ограничения.
Вице-премьер Аркадий Дворкович положительно оценил инициативу Госдумы (цитата по «России 24»): «У нас должен быть арсенал для ответных действий, и законопроект может предоставить соответствующие инструменты правительству». В Кремле уверены, что контрсанкции не причинят ущерба национальной экономике, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу РБК подчеркивал, что в вопросе контрсанкций нужно разделять политику и экономические интересы страны. Россия получает значительную выгоду от поставок в США ракетных двигателей и прекращение сотрудничества в этой сфере может стать выстрелом себе в ногу, указывал Рогозин. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров говорил телеканалу «Россия 24», что правительство не станет запрещать поставки титана в США.