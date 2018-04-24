Mail.ru признала обесценение сервиса знакомств Mamba

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Аэропорт Калининграда повысит тарифы для российских авиакомпаний

Тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в аэропорту Калининграда «Храброво» до конца 2018 г. могут вырасти почти в три раза. Соответствующий проект ведомственного акта об утверждении предельных минимальных тарифов на 2018–2021 гг. опубликован Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на regulation.gov.ru.

Первую индексацию тарифов планируется произвести после получения разрешения на ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса. Он должен быть запущен в мае. Сбор на взлет-посадку может увеличиться с 343 руб. за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) самолета до 461 руб. (+34,4%), за обеспечение авиационной безопасности – с 269 до 494 руб. (+83,6%), за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних рейсах – с 47,7 до 80 руб. на одного пассажира (+68%), на международных – с 99,6 до 209 руб. (на 110%). Тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях может подняться с 89 до 227 руб. за человека (в 2,6 раза), на международных – со 175 до 516 руб. (почти в 3 раза). Тарифы будут действовать до конца 2018 г.

Следующая индексация запланирована с 1 января 2019 г. и далее ежегодно с начала календарного года. В результате в 2021 г. сбор за взлет-посадку составит 526 руб. за тонну (увеличение на 53,4%), за авиабезопасность – 643 руб. (в 2,4 раза), за предоставление аэровокзала – 155 руб. за пассажира (в 3,3 раза), на международных – 411 руб. (в 4 раза), тариф на обслуживание пассажиров на внутренних линиях – 486 руб. за человека (в 5,5 раза), на международных – 791 руб. (в 4,5 раза).

В то же время тарифы на обслуживание иностранных авиакомпаний в «Храброво» в 2018–2021 гг. не изменятся, за исключением сбора за предоставление аэровокзала, который с нынешних $5,1 за пассажира до $5,3, в 2021 г. – до $5,8. Кроме того, сбор за взлет-посадку в ночное время будет уравнен с дневным.

О планах «Храброво» установить новые долгосрочные тарифы ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Собственником «Храброво» является компания Романа Троценко «Новапорт». С 2013 г. аэропорт реконструируется по госпрограмме развития транспортной системы России, работы должны завершиться в мае 2018 г., до старта чемпионата мира по футболу. Государство финансирует реконструкцию аэродромной инфраструктуры, «Новапорт» вкладывает средства в развитие аэровокзального комплекса. «Новапорт» оценивал общие инвестиции в проект в 3,5 млрд руб.

Согласно правительственному постановлению от 2016 г. аэропорты могут устанавливать тарифы и сборы минимум на три года. Введение долгосрочных сборов должно согласовываться с правительственной комиссией по транспорту для совмещения интересов авиакомпаний и аэропортов.

В конце 2018 г. ФАС повысила на 2018–2021 гг. тарифы в ростовском аэропорту «Платов» (построен «Аэропортами регионов», входящими в группу «Ренова»). Планируется обновление тарифов в аэропорту Симферополя.