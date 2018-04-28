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Разработчик системы мониторинга СМИ «Катюша» оценил последствия блокировки Telegram

Компания «М 13» проанализировала, как менялось в апреле число подписчиков и количество просмотров у сотни самых популярных Telegram-каналов. Количество подписчиков каналов общественно-политической тематики росло на протяжении всего периода исследования со 2 по 26 апреля, говорится в сообщении компании.

В первую неделю блокировки Telegram (с 16 по 22 апреля) число просмотров упало на 24,43%, утверждает компания. При этом количество подписчиков выросло на 6,84%. За неделю с 23 по 26 апреля число подписчиков увеличилось на 7,59%, просмотры сократились на 4,07%.

Компания «М 13» является разработчиком системы мониторинга СМИ «Катюша», которую используют администрации президента и правительства.

Ранее «Медиалогия» выпустила исследование о просмотрах Telegram-каналов. В нем утверждалось, что просмотры с 16 по 23 апреля сократились на 76,5%. Среди входящих в топ-100 Telegram-каналов аудиторию потеряли каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях и хобби, утверждает компания.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя IP-адреса.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram