Telegram-каналы усомнились в данных «Медиалогии» о сокращении их аудитории Алексей Зотов/ТАСС

Авторы нескольких крупных Telegram-каналы написали открытое письмо (есть в распоряжении «Ведомостей»), в котором поставили под сомнение данные «Медиалогии» о снижении на 76,5% просмотров их публикаций. Они назвали исследование «недостоверной попыткой манипуляции общественным сознанием».

Выводы делаются на основе данных по просмотрам двух дней – 16 апреля и 23 апреля, говорится в письме. Первый день был датой блокировки Telegram и стал пиковым по числу просмотров, а второй – обычный день, обращают внимание авторы письма. «Сравнение этих двух дней мы считаем актом грубейшей манипуляции общественным сознанием. Была ли эта манипуляция совершена «Медиалогией» сознательно или по заказу,нам доподлинно неизвестно», – утверждают они. Согласно статистике, апрель будет для большинства каналов не хуже, а то и лучше, чем предыдущие месяцы, говорится в письме.

Среди авторов письма – «Беспощадный пиарщик», «Мысли-НеМысли», «Караульный», «Кремлевский мамковед», «Бойлерная», «КАК-ТО ВОТ ТАК», «Кстати», «Банкста», «Русское будущее», «Ortega», «Код Дурова».

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик» ранее приводил для примера статистику просмотров. Из нее видно, что количество просмотров в апреле действительно выросло.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик»

В среду «Медиалогия» выпустила исследование о просмотрах Telegram-каналов. В нем утверждалось, что просмотры с 16 по 23 апреля сократились на 76,5%. Среди входящих в топ-100 Telegram-каналов аудиторию потеряли каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях, хобби, утверждает компания.

Суд постановил заблокировать Telegram в России не передает ФСБ ключи для декодирования переписки пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров пообещал обойти блокировку. До сих пор Telegram продолжает работать у многих пользователей.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось