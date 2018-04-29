Технологии

Новости

Названа причина сбоя в работе Telegram

Причиной сбоя в работе Telegram, который произошел в ночь на воскресенье, стало массовое отключение электричества в окрестностях Амстердама, говорится на странице мессенджера в Twitter. Проблемы с подключением к Telegram возникли в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке, России и СНГ.

Около двух часов ночи по московскому времени основатель мессенджера Павел Дуров предупредил о возможных неполадках у европейских пользователей из-за перегрева серверов. Об этом он написал в Twitter. По его словам, проблема будет решена в течение ближайших нескольких часов.

Согласно данным сайта Down Detector, сообщения о проблемах с доступом к Telegram начали поступать около 2.00 мск. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Москве и Киеве. Также на проблемы с подключением к мессенджеру жалуются пользователи в Белоруссии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Австрии, Швейцарии, Болгарии и Израиле.

Роскомнадзор с 16 апреля начал блокировать Telegram в России из-за того, что мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования. Telegram удается обходить блокировку, меняя ip-адреса.

Согласно данным компании «М 13», действия Роскомнадзора не привели к сокращению числа подписчиков популярных Telegram-каналов. В первую неделю блокировки Telegram (с 16 по 22 апреля) число просмотров у топ-100 каналов упало на 24,43%, а количество подписчиков выросло на 6,84%.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram