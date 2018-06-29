Технологии

Новости

Владельцы смартфонов Samsung пожаловались на «тайную» рассылку фото

Владельцы смартфонов Samsung пожаловались на непроизвольную рассылку фотографий из альбома. Проблему активно обсуждали на портале Reddit.

По словам одного из пользователей, его смартфон отправил все фотографии из галереи по SMS его девушке. Другой владелец смартфона, столкнувшийся с аналогичной проблемой, отметил, что сообщения при этом не сохраняются в папке «Отправленные».

Сбой был выявлен на смартфонах Galaxy Note8 и Galaxy S9+ после обновления приложения Samsung Messages. «Тайная рассылка» происходит у клиентов разных мобильных операторов, что может свидетельствовать о проблемах с программным обеспечением Samsung.

Владельцам смартфонов Samsung советуют отключить автоматические обновления и не устанавливать последнюю версию Samsung Messages. Если приложение установлено, то стоит зайти в раздел «Настройки» и закрыть доступ Samsung Messages к файлам карты памяти.

В Samsung пока не прокомментировали ситуацию с рассылкой фото.