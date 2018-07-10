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Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене роуминга в России

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об отмене роуминга для сотовой связи в России, передает «Интерфакс».

Проект закона предполагает отмену дифференцированных тарифов на услуги мобильной связи в зависимости от нахождения абонентов на территории того или иного субъекта России. Согласно законопроекту также предлагается отменить плату за входящий вызов для абонента, находящегося за пределами субъекта России, в котором был зарегистрирован его номер.

Проект закона был внесен в Госдуму на рассмотрение еще в 2017 г. Его авторами являются несколько депутатов «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. По мнению авторов, в России внутренний роуминг был введен под предлогом того, что операторам, изначально осуществлявшим соединение через единого общероссийского оператора связи, необходимо было компенсировать дополнительные издержки.

«Плата за внутренний роуминг стала просто анахронизмом. Не говоря уже о ее избыточности», - говорил ранее Миронов. По его словам, многие страны в мире уже отказались от внутреннего роуминга, в том числе США. Это мировая тенденция, заявлял он. С 15 июня 2018 г. роуминг для абонентов европейских стран прекратил действовать на территории всего ЕС. Миронов призывал отменить внутренний роуминг вслед за «мобильным рабством».

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