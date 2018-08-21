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Крупные российские телеканалы обвинили «Яндекс» в пиратстве

Холдинг «Газпром-медиа» (НТВ, ТВ-3 и другие каналы), «Национальная медиа группа» (РЕН ТВ, «Пятый канал») и «Первый канал» убрали свои трансляции с главной страницы «Яндекса», где они транслировались через сервис «ТВ онлайн». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и представителей медиахолдингов. По словам собеседника издания, медиахолдинги рассматривают свои действия как «единственный способ» заставить «Яндекс» убрать пиратский контент из поисковой выдачи.

Поисковая выдача «Яндекс.Видео» содержит ссылки на пиратские видеоресурсы, где размещены проекты телеканалов, пояснила представитель «Газпром-медиа» Мария Громова. По ее словам, холдинг неоднократно просил «Яндекс» заблокировать пиратский контент, но «безрезультатно». «До решения вопроса по пиратскому контенту на сервисах «Яндекса» мы не будем лицензировать свой контент в «Яндексе», – подтвердила Громова.

Представитель «Национальной медиа группы» Алексей Уразов назвал сложившуюся ситуацию «разрушительной для медиаотрасли». Он отметил, что доходы от трансляций каналов на «Яндексе» «ничтожны», а потери из-за пиратства исчисляются «сотнями миллионов рублей» в год.

На «Первом канале» также подтвердили информацию об уходе из «ТВ онлайн», отказавшись от подробных комментариев.

Пресс-служба «Яндекса», в свою очередь, заявила, что поисковик соблюдает законы и дает правообладателям «беспрецедентные возможности» по блокировке нелегальных ресурсов и их зеркал. «Ни в одном официальном письме от телеканалов про пиратство ничего не говорилось», – уточнил представитель пресс-службы поисковика в беседе с газетой.

«Яндекс» начал транслировать контент телеканалов на главной странице в марте 2017 г. Компания договорилась с телеканалами, плееры которых встроены в площадки поисковика. Сейчас верхние позиции в сервисе «ТВ онлайн» занимают собственные каналы «Яндекса» – «Комедии» и «Мультфильмы», уточняет издание.

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