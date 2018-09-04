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«Яндекс» обжаловал решение суда об удалении пиратского контента

Компания «Яндекс» обжаловала решение Мосгорсуда по иску «Газпром-медиа», по которому из сервиса «Яндекс-видео» удалили ссылки на пиратские сайты с сериалами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову.

В своем обращении «Яндекс» попросил отменить обеспечительные меры, которые наложили из-за публикации ссылок на сериалы «Домашний арест», «Мистические истории», «Осторожно, земляне» и «Вне игры».

Ранее Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении «Яндекса» по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер» (принадлежат «Газпром-медиа»). По решению суда Роскомнадзор обязан заблокировать публикацию на yandex.ru этих фильмов.

Пресс-служба «Газпром-медиа» объясняла, что холдинг таким образом пытается защитить свой контент от нелегальной публикации на «Яндексе». Компания указывала, что «Яндекс» предлагает пользователям ссылки на сайты с пиратскими копиями сериалов.

«Мы продолжаем считать, что требования не обоснованы и не соответствуют текущему законодательству и практике его применения. Мы будем оспаривать их в суде», - сообщала, в свою очередь, пресс-служба «Яндекса».