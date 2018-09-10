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Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты

Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный нуждается в ремонте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме. Оценка комплекса проводилась в июле.

«Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию», - рассказал собеседник агентства. Причины появления пустот он не уточнил.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры информацию агентства не прокомментировали.

5 сентября «Роскосмос» заключил договор на устранение пустот. На сайте госзакупок сказано, что контрагентом стало ООО «Адонис». Сумма контракта – 4,57 млн руб. Заказчиком работ является «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».

Президентский указ о строительстве космодрома был подписан в 2007 г. Строительство началось спустя пять лет и завершилось в 2016 г. Позже Дмитрий Рогозин в ранге вице-премьера заявлял, что до четверти денег, выделенных на проект, уходило к фирмам-прокладкам. Стоимость объектов космодрома составила около 100 млрд руб.