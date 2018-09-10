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Под стартовым комплексом космодрома Восточный обнаружены пустоты

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Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме Восточный нуждается в ремонте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник на космодроме. Оценка комплекса проводилась в июле.

«Под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса на Восточном в грунте появились пустоты. Заключен контракт на их ликвидацию», - рассказал собеседник агентства. Причины появления пустот он не уточнил.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры информацию агентства не прокомментировали.

5 сентября «Роскосмос» заключил договор на устранение пустот. На сайте госзакупок сказано, что контрагентом стало ООО «Адонис». Сумма контракта – 4,57 млн руб. Заказчиком работ является «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».

Президентский указ о строительстве космодрома был подписан в 2007 г. Строительство началось спустя пять лет и завершилось в 2016 г. Позже Дмитрий Рогозин в ранге вице-премьера заявлял, что до четверти денег, выделенных на проект, уходило к фирмам-прокладкам. Стоимость объектов космодрома составила около 100 млрд руб.

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Гендиректор Alibaba уйдет в отставку через год

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Сооснователь и гендиректор китайского интернет-ритейлера Alibaba Джек Ма намерен отойти от управления группой в ее 20-летний юбилей, 10 сентября 2019 г. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Его место займет главный исполнительный директор Даниэль Чжан. С этого поста Ма ушел еще в 2013 г.

Совет директоров ритейлера 54-летний Ма намерен покинуть после годового собрания акционеров в 2020 г. Он продолжит возглавлять консультационную группу Alibaba Partnership, в которую входят 36 ключевых менеджеров компании.

Капитализация Alibaba, в которой работает 66 000 штатных сотрудников, составляет около $420 млрд. Ма является одним из самых богатых людей в Китае с состоянием $36,6 млрд по версии Forbes.

Даниэль Чжан был автором идеи «дня холостяка» - ежегодной распродажи, которая проводится 11 ноября, и известной как крупнейшее событие на рынке онлайн-покупок.

Ожидается, что Джек Ма посетит Восточный экономический форум, на котором планирует встретиться с рядом российских чиновников, передает РИА Новости со ссылкой на три источника, участвующие в подготовке визита делегации из КНР. Ранее сообщалось, что Alibaba, Mail.ru Group и РФПИ обсуждают совместный проект в интернет-торговле.

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Губернатор Приморья определится по итогам второго тура выборов

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Ни один из кандидатов в губернаторы Приморья не смог преодолеть 50-процентный барьер, победитель определится во втором туре выборов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя крайизбиркома Наталью Камаеву.

Во второй тур выходит кандидат от «Единой России», врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, который по итогам подсчета почти 100% протоколов получил 46,57 % голосов, а также кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 24,64%. На третьем месте кандидат Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева, за которую проголосовали 10,94% избирателей.

Не обработанными остаются данные из трех комиссий, но, по словам представителя крайизбиркома, на результат они уже не повлияют. Явка в первом туре составила 30,24%. Второй тур должен пройти не позднее, чем через 21 день.

Определить победителя губернаторских выборов в первом туре не удалось также в Хабаровском крае. Там нынешний губернатор, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт, набравший 35,62%, проиграл кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу, за которого проголосовали 35,81%. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий.

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Бизнес
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СМИ узнали о скором визите министра энергетики США в Россию

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Министр энергетики США Рик Перри прибудет в Россию на встречу со своим коллегой Александром Новаком. Переговоры намечены на 13 сентября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. До этого, 11 сентября, американский чиновник встретится с министром промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, уточняет Reuters. Встречи состоятся в преддверии саммита в формате ОПЕК+ в Алжире 23 сентября, и введения американских санкций в отношении Ирана, намеченного на ноябрь.

Аль-Фалех находится в США с конца прошлой недели. В субботу, саудовский министр, Перри и исполнительный директор ExxonMobil Даррен Вудс были представлены участникам футбольного матча в Texas A&M University. Все трое являются выпускниками университета.

Из-за санкций США поступление иранской нефти на рынок может сократиться примерно на четверть. В преддверии этого цены на нефть выросли до $76 за барр. Лидерам сделки ОПЕК+ России и Саудовской Аравии предстоит решить, следует ли восполнить возможный дефицит и если да, то насколько, чтобы не уронить рынок.

Перри станет первым высокопоставленным чиновником США, пребывающим в Россию, после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. В повестке переговоров помимо иранской проблематики и сделки ОПЕК+, значится ситуация вокруг «Северного потока-2». Ранее Трамп отговаривал Германию от поддержки строительства газопровода, а представители Госдепартамента заявляли о том, что проект попадает под американские санкции. Законопроект о санкциях сейчас находится в конгрессе США. Однако введение ограничений на практике грозит ухудшением отношений американских энергетиков с европейскими партнерами.

Новак и Перри уже встречались в конце июня, когда российский министр прилетал в США. Тогда речь шла о работе американских энергетических компаний в России в условиях санкций. Ранее Перри признавал, что он «поддается разговорам о налаживании отношений с Россией».

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Бизнес
Новости

Ассоциация кондитеров пожаловалась Медведеву на дефицит сухого молока

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Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» написала письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву. В документе говорится о дефиците сухого молока в кондитерской отрасли из-за запрета поставок этой продукции из Белоруссии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин в письме отмечает, что российские поставщики не могут покрыть острую нехватку качественных сухих молочных продуктов. По данным ассоциации, местное сухое молочное сырье обеспечивает только 50% потребностей российских кондитеров.

О том, что запрет поставок белорусского сырья создаст риски для российской пищевой промышленности, ранее предупреждала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Соответствующее письмо АЕБ направила первому вице-премьеру Антону Силуанову, вице-премьеру Алексею Гордееву и Дмитрию Патрушеву.

Представитель Гордеева заявил, что с разобраться с ситуацией поручено Минсельхозу. «Ведут работу по налаживанию взаимодействия производителей и потребителей сухих молочных продуктов», - отметили в пресс-службе ведомства.

Запрет на импорт части молочного сырья из Белоруссии, в том числе сухое молоко и сыворотку, был введен 6 июня. В июле министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и его белорусский коллега Леонид Заяц договорились о постепенном снижении взаимных ограничений. На данный момент Россельхознадзор разрешил поставки сухого молока в Россию только нескольким белорусским предприятиям.

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Губернатора Хабаровского края выберут во втором туре

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Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрал на выборах губернатора Хабаровского края 35,81% голосов по итогам подсчета 100% протоколов избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России (ЦИК). Так как лидирующий кандидат получил менее 50% голосов, то в регионе должен состояться второй тур выборов.

Нынешний губернатор края, кандидат от «Единой России» Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Анастасия Саламаха набрала 15,74% голосов по итогам подсчета протоколов, на четвертом месте оказался Игорь Глухов от «Справедливой России» с результатом в 5,49%, на пятом - кандидат от партии «Зеленые» Андрей Петров (3,81%).

Второй тур выборов может пройти 23 сентября. Окончательное решение о его назначении примет краевая избирательная комиссия 12 сентября после подведения итогов единого дня голосования, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов. По его словам, избирательная кампания обошлась Хабаровскому краю в 146 млн руб., на проведение второго тура может потребоваться еще 97 млн руб.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о возможном проведении вторых туров на выборах губернаторов в одном-трех турах. По ее словам, вероятность второго тура свидетельствует о «реальной конкурентной борьбе» в регионах.

В единый день голосования 9 сентября прошли выборы губернаторов в 22 российских регионах, в том числе в Москве, Московской, Самарской, Воронежской и Тюменской областях.

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Политика
Новости

Воробьев по итогам подсчета двух третей протоколов набрал 62% голосов

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Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев получил более 62% голосов избирателей на выборах по итогам подсчета более 65% протоколов избирательных комиссий. Об этом свидетельствуют данные избиркома Подмосковья.

Кандидат от КПРФ Константин Черемисов набрал 13,22%, кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова - 7,55%. Кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин получил 4,84% голосов избирателей, кандидат от Партии роста Борис Надеждин - 4,39%.

Воробьев занимает пост губернатора Московской области с 2013 г.

В России 9 сентября, в единый день голосования, прошли выборы в 80 регионах России, в том числе в Москве и Московской области. По подсчетам ЦИК, на этих территориях проживают около 65 млн избирателей. Прямые губернаторские выборы состоялись в 22 регионах, в частности, в Москве, Московской, Самарской, Воронежской и Тюменской областях. 

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Новости

Собянин после подсчета трети голосов набрал почти 70% на выборах мэра

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Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по результатам обработки более 30% протоколов избирательных комиссий набирает 69,64% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Мосгоризбиркома.

Явка на выборах мэра Москвы составила 30,34% избирателей.

За кандидата на пост мэра от КПРФ Вадима Кумина проголосовали 11,63% избирателей, за кандидата от «Справедливой России» Илью Свиридова - 7,12%. Михаил Дегтярев получил 6,79% голосов избирателей, кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин - 1,86%.

На выборах мэра Москвы в 2013 г. за Собянина отдали голоса 51,37% избирателей. Тогда явка составила 32,03%.

Избирательные участки были открыты до 22 часов. В этом году москвичи могли проголосовать и за пределами города: избирательные участки для дачников были открыты в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

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Политика
Новости

Жириновский после драки в центре Москвы предложил поправки в Уголовный кодекс

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инцидент с потасовкой на Пушкинской площади во время несанкционированного митинга, предложил сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление представителей власти.

«Хулиганы оскорбляли… депутата Государственной думы. Мы туда пришли и не потерпим этого никогда — за оскорбления будут отвечать. В ближайшее время мы вносим в Уголовный кодекс статью как во всех европейских странах — пять лет за любое оскорбление представителя власти. Вот человек пятнадцать с Пушкинской площади, мы их посадим в тюрьму на пять лет», — цитирует «РИА Новости» Жириновского. 

Лидер ЛДПР в воскресенье пришел на Пушкинскую площадь, где проходила организованная Алексеем Навальным акция против повышения пенсионного возраста. Толпа начала скандировать «клоун» и «позор».

После этого Жириновский ударил одного из протестующих. В интернете появилось видео, на котором слышно, как лидер ЛДПР говорит: «Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!»

В единый день голосования в Москве и многих других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Некоторые митинги не были согласованы с властями, по данным «ОВД-Инфо», в целом по России задержали 839 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы

Политика
Новости

Экзитпол: Собянин лидирует на выборах мэра Москвы

Ведомости
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На выборах мэра Москвы побеждает действующий глава города Сергей Собянин, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного Центром политических технологий. Он набирает 74% голосов.

За кандидата от КПРФ Вадима Кумина, по предварительным данным, проголосовали 10% избирателей, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» набирает 2%, Михаил Дегтярев от ЛДПР — 6%, Илья Свиридов от «Справедливой России» — 6%. Недействительными признаны 2% бюллетеней.

Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 27-28% к 20.00. На «дачных» участках к этому времени проголосовали 56-58% избирателей. В Москве зарегистрировано чуть более 7,2 млн избирателей.

Избирательные участки продолжат работать до 22.00. В этом году москвичи могут проголосовать и за пределами города: избирательные участки для дачников организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

Политика
Новости

Председатель Мосгоризбиркома оценил явку к 20 часам на выборах мэра

Ведомости
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Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 27-28% к 20 часам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Идет передача сведений с участковых избирательных комиссий, пока предварительно (явка. - Прим. «Ведомостей») - где-то 27-28% внутри города», - заявил Горбунов. Он также отметил, что на «дачных» участках явка к этому времени составила 56-58%.

На предыдущих выборах мэра 9 сентября 2013 г. к этому времени проголосовали 32,07% избирателей. Тогда голосование завершилось в 20.00. В этом году Мосгордума по инициативе Сергея Собянина продлила время голосования с 20.00 до 22.00, чтобы на участки попали те, кто в воскресенье возвращается с дач. Еще одним нововведением в этом году стала система «Мобильный избиратель», которая позволяет голосовать на спецучастках в Подмосковье и других регионах.

Стиль жизни
Новости

Сирену Уильямс оштрафовали на $17 000 за поведение в финале US Open

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Судейский департамент турнира US Open оштрафовал на $17 000 Сирену Уильямс за поведение во время финального матча турнира. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Ассоциацию тенниса США.

В субботу, 8 сентября, Уильям играла в финале против японской теннисистки Наоми Осаки. Конфликт между Уильямс и судьей Карлосом Рамосом разгорелся во втором сете. Сначала Рамос сделал замечание Уильямс за подсказку тренера. Теннисистка стала убеждать рефери, что нарушения не было. Поведя во втором сете со счетом 3:1, Уильямс уступила гейм на подаче Осаки и сломала ракетку, за что получила второе предупреждение. Следующий гейм американская теннисистка была вынуждена начать со счета 0:15. Это вызвало возмущение у Уильямс. Она потребовала от Рамоса извинений, назвала его вором, а также настояла на присутствии главного судьи соревнований. За оскорбления у нее сняли еще один гейм.

По итогам обсуждения инцидента судейский департамент турнира оштрафовал Уильямс на $10 000 за словесное оскорбление Рамоса, на $4000 за подсказки тренера во время игры и на $3000 за разбитую ракетку.

US Open - открытый чемпионат мира США по теннису, один из четырех турниров «Большого шлема». Он проводится в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу японской теннисистки Наоми Осаки. Эта ее первая победа на турнире серии «Большого шлема».

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