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В России возродят производство фотоаппаратов «Зенит»

Красногорский завод им. С. А. Зверева и компания Leica решили возродить в России производство фотоаппаратов «Зенит», передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя завода.

«Зенит и Leica изначально договорились произвести только ограниченное количество фотоаппаратов "Зенит М". Однако это не ограниченное издание с новыми функциями, а камеры в лимитированном дизайне, эксклюзивной упаковке с индивидуальным номером. Тираж этой камеры крайне ограничен. Всего 500 штук номерных камер и объективов Зенитар 1,0/35, доступных к приобретению в России и Европе», — пояснил он.

По словам представителя завода, выпуск «Зенит М» — это только один из проектов. В будущем предприятие может выпустить зеркальную или дальномерную камеру под брендом «Зенит». «Мы проанализируем полученный опыт и решим, какая камера будет следующая», — уточнил он, отметив, что цена на аппарат будет адекватной. Стоимость камеры Leica выше, чем у камер массового производства. «Leica передала все необходимые технические параметры, которые мы обязались соблюсти в производстве объективов. Принимая это во внимание, цена на фотоаппарат "Зенит" будет находиться в премиальном сегменте от 5000 до 6000 евро», — сказал представитель.

Оптика «Зенит М» будет изготовлена по стандартам качества Leica Camera AG, однако сохранит «ту неповторимую художественную картинку, получаемую на объективы Красногорского завода».

Красногорский механический завод выпускал фотоаппарат «Зенит» с 1952 по 1956 г. Это был один из первых в мире однообъективных зеркальных фотоаппаратов. Он был создан на базе дальномерного фотоаппарата «Зоркий», который производился предприятием с 1949 г.

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