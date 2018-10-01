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Нобелевскую премию по медицине дали за новые методы лечения рака

Лауреатами Нобелевской премии 2018 г. в области физиологии и медицины стали Джеймс П. Эллисон и Тасуку Хондзё, они занимались разработкой терапии рака путем активации иммунного ответа. Об этом сообщает официальный сайт Нобелевского комитета.

Элиссон – иммунолог и специалист по иммунотерапии рака, профессор Онкологического центра им. М. Д. Андерсона Техасского университета. Хондзё – иммунолог, лауреат множества премий. Сейчас он работает в Киотском университете.

В сообщении комитета уточняется, что Эллисон занимался изучением белка, который функционирует как «тормоз» для иммунной системы. Исследователь предложил отключать его, чтобы «настроить» иммунные клетки на атаку раковых клеток. Эта концепция используется в одном из новых подходов к лечению опухолей. Хондзё, в свою очередь, обнаружил подобный белок на иммунных клетках и выяснил, что он также тормозит иммунную систему, но с другим механизмом действия. «Терапия, основанная на этом исследовании, оказалась поразительно эффективна в борьбе с раком», – говорится в сообщении.

Премию в этой номинации присуждают с 1901 г., за это время ее вручали 108 раз. Самым молодым получателем награды в 1923 г. стал Фредерик Бантинг (32 года) за открытие инсулина. В прошлом году награду в этой области получили американские биологи Майкл Янг, Джеффри Холл и Майкл Росбаш. Им удалось открыть механизм «биологических часов» в живых клетках. Открытие приблизило ученых к пониманию процессов старения и возникновения многих заболеваний.

Лауреат Нобелевской премии по физике будет объявлен 2 октября, по химии – 3 октября. Лауреата премии мира назовут 5 октября. Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 г., станет известен 8 октября. Награду в 9 млн крон ($1,02 млн) в каждой номинации лауреаты получат 10 декабря в Стокгольмской филармонии в день смерти Нобеля. Король Карл XVI Густав вручит им также золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

Лауреата премии по литературе Шведская академия назовет лишь в 2019 г., решение о переносе вручения этой премии было принято в связи с сексуальным скандалом, в результате которого число членов академии уменьшилось, а доверие к ней «во всем мире ослабло».

Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе