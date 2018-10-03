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Forbes назвал самых богатых американцев

Журнал Forbes представил рейтинг самых богатых американцев. В него вошли 400 человек. В этом году список впервые возглавил основатель Amazon Джефф Безос, его состояние Forbes оценил в $160 млрд. Безос ранее стал первым человеком, чье состояние, по данным издания, достигло $100 млрд.

Как отмечает Forbes, впервые с 1994 г. на первом месте рейтинга оказался не сооснователь Microsoft Билл Гейтс. Он опустился на второе место, его состояние, по оценке Forbes, чуть ли не вдвое ниже, чем у Безоса: $97 млрд.

На третьем месте – бизнесмен Уоррен Баффетт, его состояние оценено в $88,3 млрд, а на четвертом – основатель Facebook Марк Цукерберг с $61 млрд. На пятой строчке рейтинга сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($58,4 млрд), на шестой – сооснователь Google Ларри Пейдж ($53,8 млрд).

В списке есть уроженец СССР. Это сооснователь Google Сергей Брин, чье состояние оценивается в $52,4 млрд. В топ-10 также вошли братья Чарльз и Дэвид Кох, состояние первого Forbes оценил в $53,5 млрд, а второго – в $52,3 млрд.

Гендиректор SpaceX Илон Маск находится на 24-м месте, его состояние оценено в $19,6 млрд. Кроме того, в рейтинг вошел президент США Дональд Трамп. Он на 259-й строчке, его состояние Forbes оценил в $3,1 млрд. До избрания Трампа президентом (он победил на выборах в ноябре 2016 г.) его состояние оценивалось в $4,5 млрд.

Самый молодой участник списка – 28-летний сооснователь Snapchat Эван Шпигель. Forbes поместил его на 354-ю строчку, оценив его состояние в $2,3 млрд.

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