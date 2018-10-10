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Google оспорил штраф Еврокомиссии на $5 млрд

Интернет-гигант Google подал апелляцию на решение Еврокомиссии, оштрафовавшей компанию на $5 млрд за злоупотребление доминирующим положением. В июле регулятор признал, что Google использовал свою мобильную ОС Android как средство для закрепления доминирования своей поисковой системы на рынке.

Апелляция подана в Европейский суд общей юрисдикции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Представитель компании отказался предоставить какие-либо детали.

В ходе расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что Google вынуждал производителей Android-смартфонов предустанавливать приложения, созданные Google. В частности, речь шла об интернет-браузере Google Chrome. По мнению Еврокомиссии, Google использовал для этого незаконные методы, в том числе платил производителям смартфонов. Еще одним пунктом обвинения в адрес Google стало то, что он прописывал в контрактах с производителями гаджетов условие, запрещавшее последним использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

После решения Еврокомиссии о штрафе гендиректор Google Сундар Пичаи опубликовал официальный пост, озаглавленный «Android создал больше разнообразия, а не меньше», в котором обвинил ЕС в противодействии прогрессивной бизнес-модели и пообещал оспорить решение.