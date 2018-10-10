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РБК: Медиа-коммуникационный союз возглавит гендиректор «НТВ-плюс»

Пост президента Медиа-коммуникационного союза (МКС) вместо Павла Степанова, ставшего замминистра культуры, может занять гендиректор спутникового оператора «НТВ-плюс» Михаил Демин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из медиахолдингов и источник, близкий к учредителям союза.

По их словам, голосование по кандидатуре нового президента МКС пройдет на заседании правления 11 октября. Кандидатура Демина является основной, отметили они.

Демин не стал комментировать вопросы, связанные с МКС.

МКС создан в феврале 2014 г. Он объединяет медиахолдинги и операторов связи, в частности «Национальную медиа группу», «СТС Медиа», «Газпром-медиа», МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Ростелеком».

Союз стал инициатором нескольких громких изменений в законодательстве. В частности, он разрабатывал законопроект о регулировании работы мессенджеров и онлайн-кинотеатров.

Предыдущий президент МКС Павел Степанов занимал должность гендиректора кинокомпании «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа»). В августе он написал заявление об отставке и затем стал заместителем министра культуры Владимира Мединского, курирующим кинематограф.

Михаил Демин в 90-х гг. был ведущим программ на радио, консультантом, менеджером, управляющим партнером в коммуникационных агентствах. В 2008-2010 гг. занимал должность директора по спецпроектам в «Мобильных телесистемах», с декабря 2014 г. по март 2015 г. — гендиректора радиостанции «Эхо Москвы», с апреля по декабрь 2015 г. — заместителя гендиректора «НТВ-плюс». В январе 2016 г. стал гендиректором этой компании.