IBM купит разработчика облачного программного обеспечения за $34 млрд
Корпорация IBM купит разработчика облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat. Об этом говорится в сообщении IBM. Сумма сделки составит около $34 млрд.
Стороны достигли окончательного соглашения, предусматривающего покупку IBM всех эмитированных акций Red Hat по цене $190 за штуку. Red Hat после закрытия сделки перейдет в состав профильного подразделения корпорации – Hybrid Cloud. Руководитель компании Джим Уайтхерст войдет в правление IBM и станет подчиняться председателю совета директоров и президенту корпорации Джинни Рометти.
По мнению Рометти, сделка способна изменить «правила игры» в отрасли. «Она меняет всю ситуацию на рынке облачных технологий», – уверена она. Корпорация рассчитывает, что сможет стать мировым лидером гибридных облачных технологий по сравнению с большинством конкурентов, вынужденных «арендовать 80% компьютерных мощностей для сокращения расходов».
Red Hat работает на рынке 25 лет и известна своей системой Red Hat Linux, а также другими технологиями, используемыми в центрах обработки данных. По итогам текущего финансового года компания ожидает рекордную выручку в $3 млрд благодаря популярности продукта Red Hat Enterprise Linux среди представителей крупного бизнеса. В прошлом квартале она объявила о заключении 11 контрактов стоимостью от $5 млн и 73 сделки на сумму от $1 млн, уточняет Bloomberg. Red Hat и IBM сотрудничали 20 лет.
Самые дорогие бренды мира – 2018
Стоимость бренда: 302,063 млрд долларов
Стоимость бренда: 300,595 млрд долларов
Стоимость бренда: 207,594 млрд долларов
Стоимость бренда: 200,987 млрд долларов
Стоимость бренда: 178,990 млрд долларов
Стоимость бренда: 162,106 млрд долларов
Стоимость бренда: 145,611 млрд долларов
Стоимость бренда: 126,044 млрд долларов
Стоимость бренда: 113,401 млрд долларов
Стоимость бренда: 106,698 млрд долларов