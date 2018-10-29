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IBM купит разработчика облачного программного обеспечения за $34 млрд

Корпорация IBM купит разработчика облачного программного обеспечения с открытым исходным кодом Red Hat. Об этом говорится в сообщении IBM. Сумма сделки составит около $34 млрд.

Стороны достигли окончательного соглашения, предусматривающего покупку IBM всех эмитированных акций Red Hat по цене $190 за штуку. Red Hat после закрытия сделки перейдет в состав профильного подразделения корпорации – Hybrid Cloud. Руководитель компании Джим Уайтхерст войдет в правление IBM и станет подчиняться председателю совета директоров и президенту корпорации Джинни Рометти.

По мнению Рометти, сделка способна изменить «правила игры» в отрасли. «Она меняет всю ситуацию на рынке облачных технологий», – уверена она. Корпорация рассчитывает, что сможет стать мировым лидером гибридных облачных технологий по сравнению с большинством конкурентов, вынужденных «арендовать 80% компьютерных мощностей для сокращения расходов».

Red Hat работает на рынке 25 лет и известна своей системой Red Hat Linux, а также другими технологиями, используемыми в центрах обработки данных. По итогам текущего финансового года компания ожидает рекордную выручку в $3 млрд благодаря популярности продукта Red Hat Enterprise Linux среди представителей крупного бизнеса. В прошлом квартале она объявила о заключении 11 контрактов стоимостью от $5 млн и 73 сделки на сумму от $1 млн, уточняет Bloomberg. Red Hat и IBM сотрудничали 20 лет.

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