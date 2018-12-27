Технологии

Новости

Microsoft включит НДС в счета российских клиентов

Корпорация Microsoft предупредила российских партнеров о том, что с 1 января она «введет НДС на ряд продуктов». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из контрагентов компании. В пресс-службе Microsoft подтвердили, что с 1 января 2019 г. НДС будет включаться в счета. Это произойдет из-за изменений в российском налоговом регулировании, вводящем НДС для цифровых сервисов, оказываемых иностранными провайдерами коммерческим клиентам в России, пояснили в Microsoft.

Собеседник из числа партнеров Microsoft уточнил, что сейчас у компании есть продукты, которые не облагаются НДС, например Office 365, а также сервисные продукты, на которые налог уплачивается в размере 18%. Теперь же некоторые продукты будут продаваться «не как лицензии, а как цифровые сервисы, которые также должны облагаться НДС». В результате цена на ряд продуктов может вырасти на размер НДС, который с 1 января составит 20%. В Microsoft не пояснили, планируется ли перевод лицензионных продуктов на сервисную модель.

С 2017 г. в России был введен «налог на Google», обязывающий зарубежные IT-компании платить НДС. С 2019 г. сфера применения этого налога расширится – его придется платить с услуг, оказываемых российским структурам.

Ранее о планах взимания НДС в размере 20% с рекламных продаж своих клиентов предупредил Facebook.

По данным ФНС, в качестве налоговых резидентов в России в 2017 г. зарегистрировались 145 компаний, в том числе Amazon, Booking.com, Facebook, Netflix, Nintendo, Wargaming.