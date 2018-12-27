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«Союз-2.1а» вывел на орбиту российские спутники

Разгонный блок «Фрегат» вывел на целевую орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус-В» № 5 и № 6. Об этом говорится в твиттере Роскосмоса.

Часом ранее ракета-носитель «Союз-2.1а», успешно стартовавшая с космодрома «Восточный», вывела на промежуточную орбиту «Фрегат» вместе с российскими спутниками и еще 26 зарубежными малыми космическими аппаратами. В их числе аппараты США, Японии, ЮАР, Испании и Германии.

Иностранные спутники запускаются по контракту с «Главкосмосом» — «дочкой» Роскосмоса, отвечающей за пусковые услуги. Сегодня же на орбиту будут выведены японский спутник GRUS, немецкие D-Star ONE (iSat), D-Star ONE (Sparrow) и UWE-4, американские Flock 3k и Lemur и др.

Этот пуск стал четвертым в истории «Восточного». Предыдущий старт состоялся 1 февраля, когда на орбиту были выведены «Канопус-В» — № 3 и № 4.