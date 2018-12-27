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Крупнейший подрядчик Apple будет собирать последние модели iPhone в Индии

Крупнейший подрядчик Apple — Foxconn — решил перенести сборку флагманских моделей iPhone в Индию в 2019 г. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

Всего Foxconn вложит $356 млн в мощности для сборки смартфонов Apple. Для этого компания расширит завод в городе Шриперамбудур (штат Тамилнад), на котором подрядчик уже производит устройства для китайской Xiaomi. Расширение производства создаст около 25 000 новых рабочих мест, отмечает агентство.

Планируется, что на заводе в Шриперамбудуре будут производиться самые дорогие и актуальные модели телефонов Apple.

Foxconn — крупнейший в мире контрактный производитель электроники, выполняющий заказы для мировых брендов. Штаб-квартира находится на Тайване. С 2010 г. компания собирает и экспортирует половину всех производимых в мире смартфонов Apple.

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