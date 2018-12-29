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Оператор спутников OneWeb опроверг переговоры с Россией о продаже доли за частоты

Американский спутниковый оператор OneWeb заявил, что не предлагал российскому правительству выкупить долю в проекте в обмен на предоставление частот. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. Она добавила, что оператор получает много предложений от потенциальных инвесторов, но «российское правительство не входит в их число».

OneWeb – это проект, созданный в 2012 г. основателем микроспутникового стартапа O3b Networks Грегом Уайлером. К 2027 г. он намерен создать сеть из 900 низкоорбитальных спутников, чтобы покрыть весь мир высокоскоростным интернетом. Запуск первых спутников планируется до февраля 2019 г.

При этом компания более года не может получить частоты для работы в России. В 2017 г. совместное предприятие американского оператора и структуры Роскосмоса – «Уанвеб» (60% уставного капитала принадлежит OneWeb, 40% – системе спутниковой связи «Гонец», контролируемой «Роскосмосом») – подало соответствующие заявки в Государственную комиссию по радиочастотам. Вопрос несколько раз поднимался на заседаниях госкомиссии, но компания так и не получила частоты.

В декабре Reuters сообщил, что топ-менеджеры OneWeb на встрече в Москве с премьер-министром Дмитрием Медведевым предлагали правительству подписать опционное соглашение с возможностью выкупа 12,5% проекта, если компания получит частоты для работы в России. Встреча состоялась несколько месяцев назад, писало агентство.

Позже министр цифрового развития и связи Константин Носков заявил, что на уровне правительства этот вопрос не обсуждался. Представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) Владимир Садовников в октябре заявлял, что OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях.