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Пользователи Samsung пожаловались на невозможность удалить Facebook со смартфонов

Пользователи Samsung пожаловались на то, что не могут удалить приложение крупнейшей социальной сети Facebook со своих смартфонов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на одного из пользователей, фотографа Ника Уинка. С похожими проблемами столкнулись и другие владельцы устройств компании, отмечает агентство.

Уинк купил смартфон Samsung Galaxy S8 в 2017 г., когда компания только представила эту модель. Приложение Facebook было уже установлено на новом устройстве. Собеседник агентства обнаружил, что приложение нельзя удалить, можно только «остановить». Уинк признался, что не понимает, что означает эта функция, и не уверен, что Facebook действительно перестанет собирать данные о нем, если ее использовать. Беспокойство пользователя обусловлено в том числе прошлогодними скандалами вокруг социальной сети, связанными с конфиденциальностью данных ее пользователей, отмечает Bloomberg.

Эксперты, опрошенные агентством, объяснили, что возможность удаления тех или иных приложений зависит от того, какие предустановочные сделки Facebook заключил с производителями устройств, в том числе с Samsung, разработчиками операционных систем и операторами мобильной связи по всему миру.

Представитель Facebook заявил агентству, что в случае отключения приложение работает так, словно его удалили с устройства. Компания не раскрывает финансовый характер предустановочных соглашений, но подчеркивает, что они предназначены для того, чтобы покупатель получил «лучший» смартфон сразу после его распаковки. Samsung, крупнейший в мире производитель смартфонов, заявил, что на некоторых моделях смартфонов предустановлено приложение Facebook, которое можно отключить. Как утверждает компания, после отключения приложение больше не будет работать.

Основной конкурент Samsung − Apple, чей iPhone является самым продаваемым смартфоном в США, не предустанавливает на своих устройствах Facebook или другие сторонние приложения, отмечает агентство.

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