NASA сообщило о мощном взрыве метеорита в районе Камчатки
Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, он произошел над акваторией Берингова моря близ побережья Камчатки, свидетельствуют данные NASA.
Метеорит диаметром в несколько метров вошел в атмосферу 18 декабря 2018 г. Его скорость составляла 32 км/с, метеорит не долетел до поверхности планеты 26 км. Сила взрыва оценивается в 173 килотонны, что в 10 раз больше, чем у атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 г., отмечает BBC.
За последние 30 лет мощнее этого был только взрыв метеорита «Челябинск» в феврале 2013 г. Специалист NASA по защите Земли от внеземных объектов Линдли Джонсон заявил телерадиокорпорации, что взрывы космических тел такого масштаба происходят лишь два-три раза за 100 лет.
Событие долгое время оставалось незамеченным, поскольку произошло в удаленном и безлюдном месте – над морем. Данные о взрыве зафиксировали военные спутники, которые передали эту информацию ученым NASA. Те, в свою очередь, выясняют, видел ли взрыв кто-то из пилотов, поскольку в том районе проходят маршруты многих авиарейсов.