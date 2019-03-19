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Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Лауреатом Абелевской премии по математике впервые стала женщина — американский математик Карен Уленбек из Техасского университета в Остине (США). О решении Международного математического союза и Европейского математического общества сообщил президент Норвежской академии наук и литературы Ханс Петтер Гравер, говорится на сайте премии.

Уленбек удостоена престижной награды за достижения в области геометрических методов для уравнений в частных производных, калибровочной теории и интегрируемых систем, а также за фундаментальное влияние ее работ на геометрию и математическую физику. На сайте премии говорится, что она является «сторонником гендерного равенства в науке и математике».

Оргкомитет премии отмечает, что Уленбек также стала второй женщиной в истории после Эмми Нетер, выступившей с пленарным докладом на Международном конгрессе математиков в Киото в 1990 г.

Вручение премии состоится 21 мая в Осло (Норвегия). Ее размер — шесть миллионов крон (около 45 млн руб.). Премия, которая наряду с Филдсовской и Крафорда считается одной из самых престижных для математиков, присуждается ежегодно начиная с 2003 г. В 2018 г. премии был удостоен канадский математик Роберт Ленглендс за «прозорливую программу, связывающую теорию представлений с теорией чисел».