Google представил собственный стриминговый сервис Stadia
Google представил собственный стриминговый сервис Stadia. Трансляция презентации велась в Youtube компании. Кроме того, Google показала одноименный контроллер и игровую студию, которая будет создавать контент для платформы.
Stadia начнет работу в этом году в более чем 30 странах, России в их списке нет. Стоимость подписки на сервис Google не раскрыл. Stadia предлагает мгновенный доступ к игре без необходимости загружать или устанавливать какие-либо игры, цитирует The Verge вице-президента Google Фила Харрисона. При запуске игры будут доступны для различных устройств: ноутбуков, настольных компьютеров, телевизоров, планшетов и телефонов.
Этот сервис Google тестировала в конце прошлого года под другим названием – Project Stream. Пользователи могли им пользоваться через браузер Chrome.
Какие фильмы и сериалы искали в Google чаще всего
Первое место по запросам «Певица» – Ариана Гранде.
Ее имя в запросе встречалось в 7184 раза чаще, чем «Ариана Гранде торрент», указывает Google
Запрос Linkin Park встречался в 5269 раз чаще, чем «Linkin Park скачать бесплатно»
Lady Gaga искали в 3785 раз чаще, чем «Lady Gaga торрент»
Первое место – «Большой брат» (Бразилия).
Его искали в 30 473 раза чаще, чем «Большой брат (Бразилия) торрент»
Запрос встречался в 15 474 раза чаще, чем «Очень странные дела смотреть бесплатно»
«13 причин почему» искали в 7277 раз чаще, чем «13 причин почему смотреть бесплатно»
Первое место – «Чудо-женщина».
Название фильма искали в 10 719 раз чаще, чем «Чудо-женщина смотреть бесплатно»
Запрос встречался в 8021 раз чаще, чем «Красавица и чудовище смотреть бесплатно»
Название фильма ужасов искали в 3313 раз чаще, чем «Оно скачать бесплатно»
Первое место – «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».
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Этот поисковой запрос появлялся в 10 353 раза чаще, чем «Секретное досье скачать бесплатно»
Название фэнтези-мелодрамы, получившей «Оскара» за лучший фильм, искали в 8588 раз чаще, чем «Форма воды смотреть бесплатно»