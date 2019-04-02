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Доходы от продажи музыки в мире выросли за год на 10%

Доходы от продажи музыки в мире в 2018 г. составили $19,1 млрд, что почти на 10% больше показателей 2017 г., следует из материалов Международной федерации производителей фонограмм и видеограмм. Financial Times отмечает, что стриминговые сервисы стали основным драйвером роста для индустрии, которая в течение 15 лет переживала спад.

Любители музыки в 2018 г. предпочитали слушать ее онлайн, доходы стриминговых сервисов выросли более, чем на 30%. Совокупное число платных подписчиков Spotify, Apple Music и Deezer и других платформ потокового аудио достигло 255 млн пользователей. Именно стриминговые сервисы аккумулировали до 60% в общей структуре глобальных доходов от продажи музыки, то есть около $11,6 млрд. Продажи музыки на физических носителях наоборот упали на 10% в прошлом году и заняли лишь четверть в структуре общих доходов, то есть около $4,7 млрд.

На авторских правах отрасль заработала $2,7 млрд (рост – 9,8% к прошлому году). Доходы от синхронизации составили $460 000, показав рост на 5,2% к 2017 г.