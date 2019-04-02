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Технологии
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Доходы от продажи музыки в мире выросли за год на 10%

Ведомости
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Доходы от продажи музыки в мире в 2018 г. составили $19,1 млрд, что почти на 10% больше показателей 2017 г., следует из материалов Международной федерации производителей фонограмм и видеограмм. Financial Times отмечает, что стриминговые сервисы стали основным драйвером роста для индустрии, которая в течение 15 лет переживала спад.

Любители музыки в 2018 г. предпочитали слушать ее онлайн, доходы стриминговых сервисов выросли более, чем на 30%. Совокупное число платных подписчиков Spotify, Apple Music и Deezer и других платформ потокового аудио достигло 255 млн пользователей. Именно стриминговые сервисы аккумулировали до 60% в общей структуре глобальных доходов от продажи музыки, то есть около $11,6 млрд. Продажи музыки на физических носителях наоборот упали на 10% в прошлом году и заняли лишь четверть в структуре общих доходов, то есть около $4,7 млрд.

На авторских правах отрасль заработала $2,7 млрд (рост – 9,8% к прошлому году). Доходы от синхронизации составили $460 000, показав рост на 5,2% к 2017 г.

Финансы
Новости

Власти Эстонии начали проверку местного филиала Swedbank

Ведомости
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Финансовая инспекция Эстонии начала проверку местного филиала Swedbank, сообщило издание ERR со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ливию Восман. Информацию о проверке подтвердила и пресс-секретарь шведского банка Кристийна Херодес. «Контролеры на месте, мы с ними сотрудничаем», – сказала она.

Инспекцию интересует, как соблюдались требования управления рисками в последние годы, а также до 2016 г. По мнению шведского надзорного органа, расследование должно закончиться в октябре, после чего будет оценена необходимость введения мер в отношении банка.

В феврале эстонская и шведская финансовые инспекции договорились сотрудничать по делу об отмывании денег Swedbank. Аналогичные заключения между собой ранее заключили надзорные учреждения Швеции, Латвии и Литвы.

В конце марта Совет директоров Swedbank уволил гендиректора Бригитту Боннесен из-за разрастающегося скандала с отмыванием денег. В 2008–2018 гг. шведский банк через свое подразделение в Эстонии провел высокорискованные операции примерно на 135 млрд евро ($151,5 млрд) в основном с деньгами российских клиентов. Европейские надзорные органы обвинили Swedbank в отмывании денег. Ранее аналогичные обвинения были выдвинуты в отношении Danske Bank.

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Политика
Новости

Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды

Ведомости
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Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал. Об этом говорится в материалах картотеки арбитражного суда.

Решение принято в качестве обеспечительной меры по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры к администрации Култукского сельского поселения и «Аквасибу». Прокуратура требовала признать недействительным договор аренды участка на берегу озера, заключенный между муниципалитетом и компанией. В качестве третьей стороны к делу привлечено управление ФАС по Иркутской области.

Строительство завода на Байкале началось в январе 2019 г. Воду планировалось поставлять в Китай, Южную Корею, Монголию. В середине марта суд по иску природоохранной прокуратуры приостановил строительство завода: ведомство сообщило о нарушениях на стройке, в том числе обнаружило следы разлива нефтепродуктов и навалы отходов производства.

Против строительства завода высказывались местные жители. По их мнению, работа завода нанесет экологический ущерб Байкалу. Премьер Дмитрий Медведев в марте поручил проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства.

Бизнес
Новости

Reuters: «Черкизово» ведет переговоры о покупке «Приосколья»

Ведомости
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Крупнейший производитель мяса птицы в России «Черкизово» ведет переговоры о покупке белгородского конкурента – компании «Приосколье» (основной собственник – Геннадий Бобрицкий. – «Ведомости»), пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли и один, близкий к администрации Белгородской области.

«Процесс уже длится достаточно долго», – сказал один из источников. Детали переговоров он отказался раскрыть. «Черкизово» хотело войти в Белгород много раз, но у них не очень получалось», – отметил источник в отрасли. Представитель «Черкизово» отказалась от комментариев, представитель «Приосколья» не была доступна для журналистов.

По информации источника «Ведомостей», знакомого с руководством «Черкизово», все хозяйство «Приосколья» группе не интересно. Производителя интересуют только отдельные активы, уточнил он.

Группа «Черкизово» ранее объявила о планах разместить акции на Московской бирже среди широкого круга инвесторов. Компания собирается привлечь не менее $200 млн. Первичные поступления компания планирует использовать в том числе и на потенциальные приобретения. В декабре 2018 г. «Черкизово» купило актив «Приосколья» на Алтае – «Алтайского бройлера» – за 4,6 млрд руб. В том же месяце «Черкизово» выкупило долги другого актива белгородской группы – «Белой птицы». Речь идет о долгах трех дочерних структур «Белой птицы» на общую сумму 6,5 млрд руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

СКР завел дело о покушении на убийство после взрыва в академии в Петербурге

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту взрыва в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства. Дело возбуждено по статье о покушении на убийство двух и более человек. Расследованием занимается военное следственное управление СКР по ракетным войскам стратегического назначения.

Ранее Минобороны сообщило, что около 13:30 в одном из помещений академии взорвался неустановленный безоболочный предмет. По предварительной информации, травмы получили четверо военных, им оказана медицинская помощь.

Источник в вузе рассказал «Интерфаксу», что взрыв произошел под лестницей, которая ведет в отдел кадров академии. По данным «Фонтанки», мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте, лестничный пролет частично обрушился. Курсанты и персонала академии были эвакуированы.

Академия имени А. Можайского – политехнический вуз, который готовит специалистов для космических войск, войск ПВО–ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.

Политика
Новости

Moody's: риторика Зеленского будет более примирительной, чем у Порошенко

Ведомости
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В случае победы на президентских выборах на Украине шоумен Владимир Зеленский будет более лояльным к России, чем действующий президент Петр Порошенко, считают аналитики Moody's. В своем отчете международное рейтинговое агентство предполагает, что риторика Зеленского по вопросам конфликта на востоке Украины может оказаться более примирительной. Присоединение Крыма к России и автономию ДНР и ЛНР Зеленский признавать не будет, считают в Moody's.

По украинскому законодательству президент отвечает за международную политику, оборону и внутреннюю безопасность страны, вопросы экономики и энергетики находятся в ведении премьера и кабинета министров. Несмотря на смягчение отношений с Россией, во внешней политике Зеленский сохранит прозападную ориентацию, уверены в Moody's. Расходы на оборону и безопасность могут сократиться. В вопросах энергетики страны сохранится нестабильность. Торговые санкции в отношении России сняты не будут, уверены в Moody's.

Инвестиционный банк Goldman Sachs также дал оценку эффективности президентства Зеленского. По мнению аналитиков банка, она будет зависеть от способности Зеленского вступить в альянс с политическими элитами страны.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 17.00 по киевскому времени (совпадает с московским), обработано 99,55% протоколов. Лидером голосования стал Зеленский, его поддержали 30,22% голосов избирателей, у Порошенко – 15,94% голосов. Украинцы выберут президента страны 21 апреля на втором туре голосования.

Экономика
Новости

Аналитики повысили прогноз цен на нефть в 2019 году

Ведомости
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Аналитики 12 инвестбанков, опрошенных The Wall Street Journal в марте, повысили прогноз цен на нефть Brent. Согласно их консенсус-прогнозу, ее средняя цена в этом году составит чуть более $68 за баррель. Во время предыдущего опроса в феврале прогноз был равен $67. Прогноз для североамериканского сорта WTI остался равен примерно $60 за баррель.

Brent в понедельник, 1 апреля, подорожала на 2,1% до $69,01 за баррель, а WTI – на 2,4% до $61,59 за баррель. Оба этих значения оказались самыми высокими с ноября 2018 г. Опрошенные специалисты ожидают, что нефть продолжит дорожать во II квартале, но затем подешевеет к концу 2019 г., пишет WSJ. По их словам, сейчас росту цен способствуют соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и санкции США, ограничивающие экспорт иранской и венесуэльской нефти. Однако неопределенность на рынке сохраняется, потому что Россия и члены ОПЕК должны к июню принять решение о том, сохранять ли договоренность, а США продолжают активно добывать сланцевую нефть.

Саудовская Аравия хочет, чтобы цены на нефть стабилизировались на уровне около $70 за баррель, сообщало в марте агентство Reuters со ссылкой на людей, знакомых с планами саудовского правительства.

Авто
Новости

Ford снизил цены на автомобили перед закрытием заводов в России

Ведомости
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Ford Sollers снижает цены на машины после решения прекратить производство легковых автомобилей в России, сообщает пресс-служба компании. Купить со скидкой до 585 000 руб. можно модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer, утверждает компания. Речь идет о выгоде — с учетом различных маркетинговых программ.

Цена на седаны, хэтчбеки и универсалы Ford Focus всех комплектаций снижена на 175 000 руб. Самый дешевый автомобиль этой модели c учетом специальных программ обойдется в 755 000 руб. На все комплектации Ford Kuga цена снижена также на 175 000 руб., а на все внедорожники Ford Explorer – на 400 000 руб.

Американский концерн 27 марта объявил о решении закрыть свои заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Компания решила укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге, говорил вице-премьер Дмитрий Козак. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.

Ford был первым крупным автоконцерном, открывшим сборочное производство автомобилей в России. Завод во Всеволожске был запущен в 2002 г. В России Ford выпускал легковые автомобили Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga, Explorer и Fiesta. Козак уточнил, что в последнее время у компании были проблемы со сбытом автомобилей.

Финансы
Новости

Биткойн подорожал более чем на 20%

Ведомости
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Биткойн во вторник утром неожиданно подорожал более чем на 20%, благодаря чему его курс впервые в этом году превысил $5000. Это произошло, когда торги активно велись в Азии. Затем курс криптовалюты стабилизировался около $4800, по данным CoinDesk. Но даже на таком уровне дневной рост курса может превысить 14% и стать самым сильным за последний год, отмечает The Wall Street Journal.

В апреле 2018 г. биткойн за один день подорожал примерно на 42%, но в последующие месяцы таких резких колебаний курса не было.

Каких-либо новостей, которые могли бы спровоцировать такой скачок курса, не было. Поэтому предполагается, что он мог быть вызван одним крупным заказом на покупку 20 000 биткойнов на основных криптовалютных биржах, эквивалентным примерно $100 млн, пишет Reuters. Другие популярные криптовалюты во вторник тоже подорожали более чем на 10% вслед за биткойном.

Курс биткойна на пике достиг почти $20 000 в декабре 2017 г. Но затем он быстро снизился. В последний раз он превышал отметку в $5000 в ноябре 2018 г. Ранее в этом году он колебался в диапазоне от $3300 до $4200.

Экономика
Новости

ВЭБ может инвестировать более 100 млрд рублей в строительство судов на верфи «Звезда»

Ведомости
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«ВЭБ.РФ» рассматривает проекты по строительству судов на верфи «Звезда» общей стоимостью более 100 млрд руб., сообщил журналистам первый зампред госкорпорации Николай Цехомский.

Он напомнил, что участие ВЭБа в финансировании строительства шести судов на верфи «Звезда» уже одобрено. Среди них – два крупнотоннажных нефтяных танкера класса Афрамакс, танкер-челнок, три танкера для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата. Участие госкорпорации в этих проектах составит 12,5 млрд руб., 18,4 млрд руб. и 10,6 млрд руб. соответственно.

В апреле ВЭБ направит на оплату аванса верфи «Звезда» 20% от стоимости танкеров класса Афрамакс. Это позволит начать их производство. Спуск судов на воду планируется в 2022 г.

В декабре премьер Дмитрий Медведев сообщил, что набсовет «ВЭБ.РФ» одобрил предоставление кредита в размере 18,5 млрд руб. на строительство нового арктического танкера-челнока для «Роснефти». В феврале председатель госкорпорации Игорь Шувалов заявлял, что ВЭБ профинансирует строительство трех танкеров для «Новатэка» стоимостью по 35 млн евро.

Судостроительное предприятие «Звезда» находится на Дальнем Востоке, рядом с городом Большой Камень. Наибольшей бенефициарной долей в «Звезде» владеет крупнейший акционер «Роснефти» – «Роснефтегаз». Ему принадлежит 89% в компании «Современные технологии судостроения», которая контролирует 53,3% в «Звезде», и еще 75% минус 2 акции в Дальневосточном центре судостроения и судоремонта, который, в свою очередь, владеет 46,5% в «Звезде».

Политика
Новости

Минобороны подтвердило информацию о взрыве в академии в Петербурге

Ведомости
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В военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Петербурге взорвался неустановленный безоболочный предмет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России. Пострадали три человека, им оказана медицинская помощь, их жизни ничто не угрожает, уточнили в ведомстве. Взрыв произошел приблизительно в 13:30 в одном из служебных помещений здания академии, отметили в Минобороны. Сейчас на месте ЧП сотрудники правоохранительных органов и руководство учебного заведения выясняют обстоятельства происшедшего, добавили в ведомстве.

В свою очередь источники «Фонтанки» и «Интерфакса» сообщили о четверых пострадавших, их доставили в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. По данным агентства, легкие и средние травмы получили курсанты академии. Источники «Фонтанки» в администрации сообщили, что все пострадавшие являются офицерами. Разорвалось взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте, частично обрушился лестничный пролет, уточнила «Фонтанка».

Из здания академии эвакуируют курсантов и преподавателей, территория вуза оцеплена. На месте ЧП присутствуют исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Позже «Фонтанка» уточнила информацию о пострадавших: при взрыве пострадали трое саперов и женщина-преподаватель. По информации издания, под лестницей в одном из корпусов академии было обнаружено самодельное взрывное устройство. Руководство вуза объявило эвакуацию, на место ЧП была вызвана собственная группа разминирования академии. Взрыв произошел, когда саперы накрывали найденное устройство бронежилетами, готовясь обезвредить его, уточнила «Фонтанка».

Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского – один из крупнейших военных вузов России. В учебном заведении готовят офицеров Воздушно-космических сил и других видов и родов Вооруженных сил России, а также федеральных органов исполнительной власти.

Выбор редактора
Политика
Новости

Начальник управления ГИБДД Москвы может уйти в отставку

Ведомости
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Начальник управления ГИБДД Москвы Виктор Коваленко написал рапорт об уходе на пенсию, сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник в МВД. По его информации, Коваленко уйдет в отставку в апреле после отпуска. Вопрос об увольнении Коваленко поднимался во вторник на совещании руководства федеральной госавтоинспекции, отмечает радиостанция.

Источник «Ведомостей» в полиции подтвердил информацию о возможной отставке Коваленко. Он действительно ушел в отпуск и может не вернуться после него на прежнюю должность, рассказал источник. Официально в МВД отказались комментировать эту информацию.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил Коваленко выговор после смертельного ДТП на Можайском шоссе. «Если еще раз такое повторится, лишится должности», – заявил Колокольцев. К дисциплинарной ответственности руководитель МВД также привлек еще семерых высокопоставленных офицеров из руководства управления ГИБДД Москвы. Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что уход Коваленко не связан с ДТП на Можайском шоссе. «Проблемы в управлении были давно, еще до этой аварии», – пояснил он.

На Можайском шоссе 25 марта в результате столкновениях двух машин погибли два человека. Во время оформления ДТП сотрудники ГИБДД позволили виновнику скрыться с места происшествия. После того как глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ДТП, виновник аварии сдался полиции. Им оказался уроженец Чечни Муслим Джамбеков.

Виктор Коваленко возглавлял столичное управление ГИБДД с марта 2015 г.

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